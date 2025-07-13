Овчинский: 5 проектов КРТ одобрены городом во II квартале 2025 года

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский сообщил, что пять проектов комплексного развития территорий (КРТ), утвержденных городом во втором квартале 2025 года, позволят сформировать инфраструктуру для более чем 8,7 тысячи рабочих мест.
«Во втором квартале года город одобрил пять проектов комплексного развития территорий, расположенных на западе, северо-востоке и юго-востоке Москвы. Редевелопмент депрессивных площадок, включенных в проекты комплексного развития территорий, позволит вернуть их в экономический оборот столицы и сформировать там новые привлекательные пространства, интегрированные в городскую ткань», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.
На выделенных территориях планируется возвести около 346 тыс. м² объектов общественно-деловой и социальной инфраструктуры, что позволит организовать до 8,7 тыс. рабочих мест.
В пресс-службе Департамента градостроительной политики добавили, что земельные участки расположены в Дорогомилово, Очаково-Матвеевское, Ново-Переделкино, Бутырский и Южнопортовый. Проекты КРТ создадут новые центры развития. Каждый проект учитывает потребности конкретной локации.
В Москве реализуется 336 проектов КРТ на 4,2 тыс. га. Напомним, что недавно столичный градоначальник говорил о пятилетней работе программы КРТ в городе.