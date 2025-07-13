Овчинский: 5 проектов КРТ одобрены городом во II квартале 2025 года

«Во втором квартале года город одобрил пять проектов комплексного развития территорий, расположенных на западе, северо-востоке и юго-востоке Москвы. Редевелопмент депрессивных площадок, включенных в проекты комплексного развития территорий, позволит вернуть их в экономический оборот столицы и сформировать там новые привлекательные пространства, интегрированные в городскую ткань», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.