Курс биткоина превысил 119 тысяч долларов и установил новый исторический рекорд

Стоимость биткоина превысила отметку в 119 тысяч долларов (9,3 миллиона рублей — прим. «ВМ»), и тем самым установился новый исторически максимум цены этой криптовалюты. Об этом стало известно в воскресенье, 13 июля, из данных биржи Binance.
Пиковое значение составило 119 216 долларов (9,29 миллиона рублей — прим. «ВМ»), по состоянию на 20:30 стоимость биткоина опустилась до 118 691 доллара (9,24 миллиона рублей — прим. «ВМ»). За последний месяц курс криптовалюты вырос на 12,9 процента, передает Binance.
11 июля стоимость биткоина достигла 116 тысяч долларов (9,03 миллиона рублей — прим. «ВМ»), а 10 июля — 113 тысяч долларов (8,8 миллиона рублей — прим. «ВМ»). Кроме того, в биржевые фонды криптовалюты США в течение нескольких дней подряд поступает чистый приток капитала, размер которого достигает 100 миллионов долларов в день.
10 июня Московская биржа начала расчет и публикацию индекса биткоина под кодом MOEXBTC. Значение считают как средневзвешенное значение цен на криптовалюту с учетом весовых коэффициентов избранных торговых площадок.
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