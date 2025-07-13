Курс биткоина превысил 119 тысяч долларов и установил новый исторический рекорд

11 июля стоимость биткоина достигла 116 тысяч долларов (9,03 миллиона рублей — прим. «ВМ»), а 10 июля — 113 тысяч долларов (8,8 миллиона рублей — прим. «ВМ»). Кроме того, в биржевые фонды криптовалюты США в течение нескольких дней подряд поступает чистый приток капитала, размер которого достигает 100 миллионов долларов в день.