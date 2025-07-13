Долина без макияжа, Бузова в майке и модный провал Соседова: образы звезд на «Славянском базаре»

Славянский базар в Витебске проходит в 34-й раз.
Знаменитости уже почти целую неделю зажигают на «Славянском базаре в Витебске». На культурном форуме, который проводится уже в 34-й раз, они удивляли не только творчеством, но и внешним видом. Звездный дизайнер из Белорусии Игорь Плетнев оценил самые яркие образы артистов.
Повалий не подходит оверсайз.
Таисия Повалий в этом году стала председателем членов жюри. На публике звезда каждый день появлялась в новых нарядах. В один из дней звезда пришла в роскошном платье песочного цвета. Мужчины не могли отвести от нее глаз и без конца осыпали комплиментами.
«Цвет Таисии очень идет, — говорит Плетнев. — А вот к силуэту есть вопросы. Насколько я люблю оверсайз, но он Таисии не очень подходит. Она лучше будет смотреться в полуприлегающем силуэте, который бы “нашел” и подчеркнул ее талию. А поверх него я бы накинул свободную накидку. Так бы народная артистка смотрелась более гармонично».
Таисия Повалий на Славянском базаре в ВитебскеФото: Виктор Васильев.
Михайлов — главный модник.
Стаса Михайлова в Витебске назвали одним из самых главных модников «Славянского базара». На сцену сольника он вышел в джинсах и белом пиджаке. Смотрелся очень эффектно. Хотя нашлись и критики, которые заявили, что выступать в джинсах с крестами — перебор. Впрочем, при ближайшем рассмотрении выяснилось: на джинсах Михайлова не кресты, а игральные трефы.
«К джинсам у меня вопросов как раз нет! Это современный бренд, Стас в них смотрится шикарно, — уверяет Игорь. — Единственное, к ним, на мой взгляд, не очень подходит именно этот пиджак. Я бы поэкспериментировал и заменил его на модный бомбер. Или же пиджак с отделкой. Но в целом образ у Стаса Михайлова — зачетный».
Стас Михайлов надел джинсы с крестамиФото: Виктор Васильев.
Суханкина показала ноги.
Маргарита Суханкина выступала на «Славянском базаре в Витебске» в рамках ночного концерта. На сцену звезда вышла почти в два часа ночи. Маргарита была в белоснежном костюме с шортами.
«Маргарита смотрится гармонично, — говорит Игорь. — Топ в бельевом стиле — весьма эффектный. К цвету костюма у меня также нет вопросов. Белый цвет прекрасно подходит для сцены. Выбором данного наряда Маргарита захотела показать свои длинные ноги. Знаю, что некоторые ее за это критикуют. Но здесь выбор за Маргаритой. Я бы шортики, конечно, поменял. Возможно, вместе них лучше бы здесь смотрелись прозрачные штаны. Но, повторюсь: в целом, образ Маргариты мне нравится».
Маргарита Суханкина примерила мини в ВитебскеФото: Виктор Васильев.
Лазарев расставил акценты.
Сергей Лазарев во время своего сольника несколько раз менял наряды. На публике он появлялся в классике: старался обходиться без эпатажных вариантов.
«Сергей — молодец, он умеет правильно расставить акценты, — объясняет дизайнер. — В первую очередь, с помощью грамотно подобранных аксессуаров. В Витебске он в очередной раз это продемонстрировал. Тем самым сделал свои образы яркими, запоминающими и необычными. В этом наряде Сергей смотрится прекрасно: вопросов к нему у меня никаких нет».
Сергей Лазарев вышел на сцену в классическом черном костюмеФото: Виктор Васильев.
Панайотов привез чемодан нарядов.
Александр Панайотов, как известно, — знатный модник. В Витебск он привез целый чемодан с разными костюмами, которые менял по нескольку раз в день. «Я стараюсь дважды в одном не появляться на публике, — признался Александр. — На одежду у меня уходит очень много денег. Честно признаюсь, что нарядов у меня больше, чем у жены».
«Александр — молодец, он следит за модными тенденциями и старается быть интересным, — говорит Игорь. — Этот образ не стал исключением: Саше в нем хорошо. Единственное, я бы поменял цвет. Но в целом Панайотов смотрится гармонично».
Александр Панайотов и Таисия ПовалийФото: Виктор Васильев.
Березину нужно на курорт.
Легендарный диктор Владимир Березин — лицо церемонии открытия фестиваля. Этот год не стал исключением. На репетиции мэтр появился в яркой рубашке и сразу привлек к себе внимание.
«Прикольная рубашка, если в ней появиться где-то на курорте, — говорит Игорь. — Для фестиваля, на мой взгляд, я бы выбрал для него другой образ. Потому что в данном варианте получился верх “суперперегруженным”. Нет баланса “вкусноты”. Но Березин — легенда, ему можно».
Владимир Березин на Славянском базареФото: Виктор Васильев.
Гоману стоит поменять штаны.
Алексей Гоман на репетицию пришел в легком летнем костюмчике: благо, что погода позволяла. В Витебске в эти дни стоит страшная жара. Гоман активно общался с коллегами: с Ларисой Долиной, Русланом Алехно и другими знаменитостями.
«Алексей в этом костюме похож на школьника, — говорит дизайнер. — Костюм очень красивого цвета: оливы богатейшей. Но штанишки, хотелось бы, все-таки другие. Например, оверсайз. Потому что в данном варианте выходит очень много складок внизу ноги. Это не очень красиво. Если бы штанишки в данном варианте были бы посвободнее, то смотрелось бы лучше. А так — легкий, освежающий вариант, который очень хорош для репетиции. В таком наряде артист чувствует себя легко и комфортно».
Алексей ГоманФото: Виктор Васильев.
Модный промах Соседова.
Музыкальный критик Сергей Соседов появился на первом конкурсном дне в летнем амфитеатре. В зрительном зале Соседов сразу приковал к себе внимание: к нему активно подходили поклонники и засыпали комплиментами. А вот от дизайнера Сергей на сей раз похвалы не получил.
«Соседов одет очень скромно и неприметно, — считает Игорь. — Максимально комфортная одежда, которая подходит для повседневной жизни, но не для похода на фестиваль. Здесь все же нужно быть более презентабельным, потому как его знают люди и берут с него пример. Модный промах».
Сергей СоседовФото: Виктор Васильев.
Лариса Долина отказалась от косметики.
Лариса Долина в Витебске также регулярно меняла наряды. Как выяснилось, многие из них она покупает у местного дизайнера, у которого отоваривается уже много лет. Нынешний визит в Витебск не стал исключением.
«Я много всего купила в этот раз для моего юбилейного концерта, который состоится 10 сентября в Кремле», — призналась Лариса Александровна.
А еще Долина удивила присутствующих тем, что во время репетиций появлялась в летнем амфитеатре без единого грамма макияжа. Смотрелась, к слову сказать, народная артистка, которая в сентябре отметит 70-летие, очень эффектно.
Лариса Долина на репетиции в ВитебскеФото: Виктор Васильев.
Бузова привезла «нычку».
Ольга Бузова на одной из репетиции появилась в розовой майке на голое тело. Благодаря этому присутствующие смогли детально рассмотреть все, чем ее наградила природа. Впрочем, Ольгу это совсем не смущало. Певица призналась, что в Витебск взяла несколько образов на каждый день, плюс — один запасной. На случай, если драники не лучшим образом скажутся на фигуре.
«Вы не видели мой чемодан! — улыбалась Ольга. — Он — огромный. Поскольку я — ведущая, то каждый день у меня — новый образ. Мы их тщательно продумывали со стилистом, парикмахером и визажистом. Ведение — это же отдельная история. Я люблю менять образы. И всегда беру один наряд как запасной. У меня всегда есть нычка, завлекалочка. Потому что никогда не знаешь, как драники повлияют на посадку платья. Вдруг утяжка не поможет?».
Дизайнер модные образы Бузовой оценил: «Ольге я бы посоветовал более тщательно работать со специалистами, — считает Игорь. — Ей есть, к чему стремиться».
Ольга Бузова привезла наряды на каждый день Славянского базараФото: Виктор Васильев.