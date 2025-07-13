Долина без макияжа, Бузова в майке и модный провал Соседова: образы звезд на «Славянском базаре»

«Алексей в этом костюме похож на школьника, — говорит дизайнер. — Костюм очень красивого цвета: оливы богатейшей. Но штанишки, хотелось бы, все-таки другие. Например, оверсайз. Потому что в данном варианте выходит очень много складок внизу ноги. Это не очень красиво. Если бы штанишки в данном варианте были бы посвободнее, то смотрелось бы лучше. А так — легкий, освежающий вариант, который очень хорош для репетиции. В таком наряде артист чувствует себя легко и комфортно».