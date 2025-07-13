Аншлаг под крики «браво». В Витебске прошел концерт духовных хоров из Беларуси и России

13 июля, Витебск /Алеся Пушнякова — БЕЛТА/. Хор Сретенского монастыря и Митрополичий хор Минска представили вокальную программу в Витебской областной филармонии, завершив дни Союзного государства на XXXIV Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске», передает корреспондент БЕЛТА.
Хор Сретенского монастыря имеет 600-летнюю историю. Возрожденный в 1990-е годы, сегодня он стал одним из наиболее известных и признанных в мире символов русской духовной и певческой культуры.
Свою программу коллектив традиционно начинает с молитвы — композиции «Отче наш» на музыку Максима Фадеева. В репертуаре хора есть не только духовные, но и русские, белорусские народные и авторские песни, а также современные и эстрадные произведения в обработке для исполнения, а капелла. Руководитель и главный дирижер хора — Андрей Полторухин.
Все выступление коллектива — мягкое, завораживающее, обволакивающее душу и ласкающее слух многоголосие, которое уносит воображение в атмосферу каждой песни. Это казачья станица. Темная ночь, где перед боем грустит и вспоминает любимую подругу солдат. Расцветающие в садах яблони и груши, туманы над рекой, берег, где гуляет и поет о дорогом сердце пограничнике Катюша. Знойная, горячая и гостеприимная Грузия. Вечно прекрасная и величественная Беловежская пуща с ее могучими дубами, зубрами и «родниковой правдой». Края, где растут сирень и смородина, ждет тихая родина, вспоминающая по именам сыновей, уехавших на чужбину. И целый мир, который был придуман не нами, но дан нам для созерцания, радости и любви. Песню «Выйду ночью в поле с конем» хор спел вместе со зрителями, отчего зал еще больше проникся к артистам. После каждой исполненной композиции публика кричала «браво», а в конце проводила коллектив, аплодируя стоя.
Митрополичий хор Минска создан в 2014 году. Он сопровождает все архиерейские службы и прямые трансляции богослужений на Рождество и Пасху в Свято-Духовом кафедральном соборе в белорусской столице. Его основателем и главным дирижером является Виталий Соболевский.
На сцене Витебской филармонии коллектив представил песни, в том числе на белорусском языке, вошедшие в золотой фонд отечественного музыкального искусства, а также песни военных лет. Зрители одарили хор овациями и также тепло приняли гостей из Минска. -0-