Аншлаг под крики «браво». В Витебске прошел концерт духовных хоров из Беларуси и России

Все выступление коллектива — мягкое, завораживающее, обволакивающее душу и ласкающее слух многоголосие, которое уносит воображение в атмосферу каждой песни. Это казачья станица. Темная ночь, где перед боем грустит и вспоминает любимую подругу солдат. Расцветающие в садах яблони и груши, туманы над рекой, берег, где гуляет и поет о дорогом сердце пограничнике Катюша. Знойная, горячая и гостеприимная Грузия. Вечно прекрасная и величественная Беловежская пуща с ее могучими дубами, зубрами и «родниковой правдой». Края, где растут сирень и смородина, ждет тихая родина, вспоминающая по именам сыновей, уехавших на чужбину. И целый мир, который был придуман не нами, но дан нам для созерцания, радости и любви. Песню «Выйду ночью в поле с конем» хор спел вместе со зрителями, отчего зал еще больше проникся к артистам. После каждой исполненной композиции публика кричала «браво», а в конце проводила коллектив, аплодируя стоя.