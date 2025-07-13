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Школьники из России выиграли золото на Международной химической олимпиаде в ОАЭ

Россияне получили четыре золотые медали на 57-й Международной олимпиаде по химии.

Источник: Комсомольская правда

Российские школьники выиграли четыре золотые медали на 57-й Международной олимпиаде по химии, которая прошла в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщила пресс-служба Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

«Наши герои: Кузнецов Федор (Москва, ГБОУ Школа № 1329), Гунько Константин (Москва, ГБОУ Школа № 1589), Елистратов Владимир (Москва, АНО “Школа Центра педагогического мастерства”) и Демидов Виктор (Москва, АНО “Школа Центра педагогического мастерства”)», — говорится в сообщении.

Все четыре участника российской команды получили высшие награды. Состав сборной был сформирован после двухнедельных тренировочных сборов. Главным тренером по химии является доцент химического факультета МГУ Александр Белов.

Ранее на встрече в Кремле президенту России Владимиру Путину доложили об итогах завершившегося учебного года. Речь шла об итогах сдачи ЕГЭ и ОГЭ, результатах поступлений, а также о тенденции роста интереса к среднему профессиональному образованию. Участники встречи подчеркнули, что качество образования в стране улучшается, однако уровень зарплат учителей по-прежнему отстает от показателей в других сферах.