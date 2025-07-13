Школьники из России выиграли золото на Международной химической олимпиаде в ОАЭ

Ранее на встрече в Кремле президенту России Владимиру Путину доложили об итогах завершившегося учебного года. Речь шла об итогах сдачи ЕГЭ и ОГЭ, результатах поступлений, а также о тенденции роста интереса к среднему профессиональному образованию. Участники встречи подчеркнули, что качество образования в стране улучшается, однако уровень зарплат учителей по-прежнему отстает от показателей в других сферах.