«Это так стыдно»: Актриса Ирина Муравьёва рассказала, какую свою роль ненавидела

Ирина Муравьева — одна из самых известных актрис советского кино, сыгравшая в таких фильмах, как «Москва слезам не верит» и «Карнавал». Однако её роль Нади Клюевой в «Самой обаятельной и привлекательной» ей не нравилась. На тот момент она была замужем и воспитывала двоих детей, поэтому не хотела играть легкомысленных девушек.
«Было уже такое время, когда хотелось каких-то новых форм, а тут всё происходит в конструкторском бюро, где кто-то хочет выйти замуж, и открыто про это говорит. А мне казалось, это так стыдно!» — объясняла Муравьева.
Несмотря на свои сомнения, из-за нехватки работы актриса согласилась сняться в этом фильме. Но после его выхода она была недовольна своей работой и задавалась вопросом, зачем согласилась участвовать.
«Я посмотрела на это всё и поняла, что это — не то, что мне нравится. И потом, когда слышала про “Самую обаятельную и привлекательную”, у меня была краска на лице — мне так было стыдно за этот фильм! Я корила себя: зачем я только согласилась?!» — делилась актриса.
Только спустя годы, наткнувшись на фильм по телевизору, Муравьёва смогла по-настоящему оценить свою работу. По её словам, просмотр доставил ей огромное удовольствие, и она поняла, что стоит относиться к жизни менее серьёзно.
Ранее народная артистка России Алёна Яковлева сообщила, что скоро на экраны выйдет сериал «Химкинские ведьмы», где она исполнит роль ведуньи. Она отметила, что в реальной жизни не верит в мистику и предпочитает посещать храм, хотя однажды обращалась за помощью к шаману.