«Это так стыдно»: Актриса Ирина Муравьёва рассказала, какую свою роль ненавидела

«Я посмотрела на это всё и поняла, что это — не то, что мне нравится. И потом, когда слышала про “Самую обаятельную и привлекательную”, у меня была краска на лице — мне так было стыдно за этот фильм! Я корила себя: зачем я только согласилась?!» — делилась актриса.