«Ведьмы»: Милонов призвал запретить показывать бездетных женщин в фильмах

— часто мы видим какую-нибудь ведьму, которой под 40 лет, детей нет, но она якобы бизнесвумен, вот такая вся эффективная и деловая. И в могилу она со своими деньгами, кстати, и ляжет потом, только они ей не пригодятся. Надо запретить всех этих бездетных женщин показывать в фильмах, — заявил парламентарий.