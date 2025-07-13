Ричмонд
+29°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ведьмы»: Милонов призвал запретить показывать бездетных женщин в фильмах

Депутат Государственной думы России Виталий Милонов в воскресенье, 13 июля, заявил, что молодежь стала позднее заключать брак из-за «чудовищной инфантильности». Он высказал мнение, что на желание обрести семью также влияют образы состоятельных и бездетных женщин в кино, и предложил запретить их демонстрацию.

Депутат Государственной думы России Виталий Милонов в воскресенье, 13 июля, заявил, что молодежь стала позднее заключать брак из-за «чудовищной инфантильности». Он высказал мнение, что на желание обрести семью также влияют образы состоятельных и бездетных женщин в кино, и предложил запретить их демонстрацию.

— часто мы видим какую-нибудь ведьму, которой под 40 лет, детей нет, но она якобы бизнесвумен, вот такая вся эффективная и деловая. И в могилу она со своими деньгами, кстати, и ляжет потом, только они ей не пригодятся. Надо запретить всех этих бездетных женщин показывать в фильмах, — заявил парламентарий.

Он сравнил свою инициативу с уже существующими запретами на показ в фильмах обнаженных или курящих людей, передает Газета.Ru.

23 января Милонов заявил, что трансляцию турецких сериалов нужно строго регулировать, а производство их отечественных аналогов — приравнивать к госизмене. Он объяснил, что в подобных лентах героини влюбляются в «идеальных» иностранцев, выбирая их вместо русских мужчин. Парламентарий назвал подобную тенденцию попыткой выставить представителей НАТО как более положительных персонажей в сравнении с российскими мужчинами.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше