Кирилла Крока во Владикавказе наградили часами республики Северная Осетия-Аланья

Во Владикавказе на центральной площади минута в минуту в 19:00 начался гала-концерт. Зажигательное начало от барабанщиков «Ритмы гор» и московского детского ансамбля «Дмисолька» как эстафету принял губернаторор Республики Северная Осетия- Аланья Сергей Меняйло.
Он поблагодарил Вахтанговский театр и его директора Кирилла Крока за организацию.
Фестиваля и объявил, что именно по инициативе Кирилла Крока республика не потеряла Дом Вахтангова, наградил Крока часами, а режиссеру гала — концерта Эльдару Трамову присвол звание заслуженного артиста республики Северная Осетия-Аланья. Также благодарственными грамотами награждены директор фестиваля Алексей Никитин и референт театра Полина Воропаева, на плечах которых держалась вся организация этого масштабного форума. Сергей Меняйло подтвердил, что теперь Владикавказ может претендовать на звание культурной столицы Кавказа. Что ж, начавшийся масштабный концерт прямо под окнами Дома правительства и завершившийся марафон тому убедительное доказательство.
В концерте участвуют певица Валерия, вахтанговец Виктор Добронравов с командой, популярная в Осетии певица заслуженная артистка республики Елена Газзаева, Арсен Мукенди, а также местные музыкальные и танцевальные коллективы.