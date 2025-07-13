Кирилла Крока во Владикавказе наградили часами республики Северная Осетия-Аланья

Фестиваля и объявил, что именно по инициативе Кирилла Крока республика не потеряла Дом Вахтангова, наградил Крока часами, а режиссеру гала — концерта Эльдару Трамову присвол звание заслуженного артиста республики Северная Осетия-Аланья. Также благодарственными грамотами награждены директор фестиваля Алексей Никитин и референт театра Полина Воропаева, на плечах которых держалась вся организация этого масштабного форума. Сергей Меняйло подтвердил, что теперь Владикавказ может претендовать на звание культурной столицы Кавказа. Что ж, начавшийся масштабный концерт прямо под окнами Дома правительства и завершившийся марафон тому убедительное доказательство.