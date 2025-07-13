Продавай мемы, стань миллионером: как можно заработать на социальных сетях

— Одним из наиболее популярных способов заработка является инфлюенс-маркетинг (от англ. influence — «влияние». — «ВМ»). Бренды все чаще обращаются к блогерам и лидерам мнений, чтобы продвигать свои товары или услуги. Важно не просто рекламировать продукт, а искренне делиться своим опытом и мнением, чтобы сохранить доверие аудитории. Подлинность и лояльность — залог долгосрочного успеха в этой сфере, — отметила Татьяна Галиева.