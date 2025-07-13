Суд закрыл дело экс-руководителя РКК Лопоты по убыткам в 4 миллиарда рублей

Сам Лопота неоднократно заявлял о своей невиновности и называл проект успешным: по его словам, за несколько лет он позволил привлечь до 40 млрд рублей заказов и принес корпорации 7 млрд рублей дохода. Сейчас экс-глава РКК «Энергия» ожидает снятия ареста со своего имущества, наложенного в рамках расследования.