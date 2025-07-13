Суд закрыл дело экс-руководителя РКК Лопоты по убыткам в 4 миллиарда рублей

Суд перестал преследовать бывшего главу РКК «Энергия» из-за срока давности по его делу.
Мособлсуд прекратил уголовное дело в отношении бывшего главы ракетно-космической корпорации «Энергия» Виталия Лопоты и его заместителя Александра Пызына по обвинению в злоупотреблении полномочиями при реализации проекта «Морской старт». Решение принято в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности, сообщили журналисты.
«Я четыре года упорно отказывался от прекращения дела по нереабилитирующим обстоятельствам, но тут решил просто махнуть рукой», — пояснил бывший глава РКК Лопота свою позицию. Он отметил, что устал вести «бессмысленную борьбу», несмотря на наличие у суда всех документов, доказывающих его невиновность. Его слова передает «Коммерсант».
Объем материалов уголовного дела, поступивших в суд осенью 2024 года, составлял порядка 300 томов. Только обвинительное заключение насчитывало 581 страницу, к нему Лопота добавил еще 16 страниц собственных комментариев. По его расчетам, с учетом большого количества свидетелей и неизбежных задержек, разбирательство могло бы затянуться на несколько лет.
Второй обвиняемый, Александр Пызин, также согласился на прекращение дела. Прокурор поддержал данное решение.
Дело о причинении ущерба РКК «Энергия» было возбуждено Следственным комитетом России еще в апреле 2014 года. По версии следствия, Лопота и его соратники с целью получения личной выгоды одобрили заведомо невыгодные для корпорации договоры финансирования проекта «Морской старт», что привело к ущербу в размере более 4,2 млрд рублей.
Сам Лопота неоднократно заявлял о своей невиновности и называл проект успешным: по его словам, за несколько лет он позволил привлечь до 40 млрд рублей заказов и принес корпорации 7 млрд рублей дохода. Сейчас экс-глава РКК «Энергия» ожидает снятия ареста со своего имущества, наложенного в рамках расследования.