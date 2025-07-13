Школьники из Москвы выиграли золото на Международной олимпиаде по химии в Дубае

Как отмечал глава государства, России нужно добиваться превосходства в области химии, поэтому Чернышенко уверен, что победители олимпиады смогут в будущем внести свой вклад в достижение этой цели. Министр просвещения Сергей Кравцов также поздравил команду, подчеркнув, что ими может гордиться вся страна.