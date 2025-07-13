Школьники из Москвы выиграли золото на Международной олимпиаде по химии в Дубае

«Каждая медаль российских школьников — большая радость и гордость страны. На недавней встрече президент Владимир Путин особо отметил успехи наших олимпиадников. Все участники сборной вновь проявили своё мастерство и получили золотые медали, набрав высокие баллы среди порядка 1 тысячи представителей 90 стран», — заявил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.
Как отмечал глава государства, России нужно добиваться превосходства в области химии, поэтому Чернышенко уверен, что победители олимпиады смогут в будущем внести свой вклад в достижение этой цели. Министр просвещения Сергей Кравцов также поздравил команду, подчеркнув, что ими может гордиться вся страна.
В состав команды РФ вошёл ученик школы № 1589 Константин Гунько, ЦПМ Виктор Демидов, № 1329 Фёдор Кузнецов и учащийся ЦПМ Владимир Елистратов. Руководил командой доцент химического факультета МГУ имени Ломоносова Александр Белов.
Ранее сообщалось, что в Москве выпускнице 11-го класса удалось сдать ЕГЭ на максимальные 400 баллов по четырём предметам: профильной математике, русскому языку, физике и информатике. Она пока единственная в России, кому удавалось получить высшую оценку по всем четырём предметам.