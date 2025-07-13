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Крепитесь, люди, жара усиливается: В Молдове температура воздуха приближается к +40 градусам

Прогноз погоды в Молдове на понедельник, 14 июля 2025.

Источник: Комсомольская правда

В Молдове в понедельник температура воздуха превысит +25 градусов.

Хорошо, что облачность переменная, но все равно из дома лишний раз лучше не выходить.

Ночью можно прийти в себя — +20 градусов.

Осадков не ожидается.

В последующие сутки будет всего на пару градусов меньше.

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