В Ленинградской области организовали проверку после инцидента с самолетом

Как сообщил телеканал «78», пилот легкомоторного самолёта пролетел прямо над пляжем два раза. По словам отдыхающих, самолёт летел не выше, чем воздушные змеи. Очевидцы сошлись во мнении, что это не совсем безопасно.
«По предварительным данным, в районе посёлка Коккорево в Ленинградской области легкомоторный самолет дважды пролетел над пляжем на берегу Ладожского озера, где находилось большое количество отдыхающих», — говорится в сообщении.
Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полётов.
О начале проверки инцидента сообщила и Росавиация, отметив, что на опубликованных СМИ видео «видно, что полет осуществлялся на малой высоте, непосредственно над отдыхающими, с риском для их безопасности».
«В действиях экипажа ТР-301 просматривается нарушение федеральных авиационных правил “Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации РФ” (утверждены приказом Минтранса России от 31.07.2009 № 128). Это неприемлемо», — заявил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.