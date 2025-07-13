Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бизнес-джет разбился в аэропорту Саутенд в Лондоне

В Лондоне бизнес-джет совершил аварийную посадку, на месте падения образовался огненный шар и черный дым.

Источник: Комсомольская правда

Бизнес-джет, направлявшийся в Нидерланды, разбился в аэропорту Саутенд в Лондоне в воскресенье, 13 июля. Об этом сообщает телеканал Disclose.

«Небольшой самолет, предположительно Beechcraft, совершил аварийную посадку в аэропорту Саутенд, вызвав появление огненного шара и густого черного дыма», — говорится в сообщении.

После множества сообщений в соцсетях, на место катастрофы прибыли сотрудники экстренных служб. В настоящее время местные власти уточняют число пассажиров, которые находились на борту самолета. Информации о пострадавших в результате инцидента также не сообщалось.

Ранее KP.RU сообщал, что частный самолет потерпел крушение на юге Калифорнии, в результате чего на месте падения возник сильный пожар.