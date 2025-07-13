Бизнес-джет разбился в аэропорту Саутенд в Лондоне

Бизнес-джет, направлявшийся в Нидерланды, разбился в аэропорту Саутенд в Лондоне в воскресенье, 13 июля. Об этом сообщает телеканал Disclose.
«Небольшой самолет, предположительно Beechcraft, совершил аварийную посадку в аэропорту Саутенд, вызвав появление огненного шара и густого черного дыма», — говорится в сообщении.
После множества сообщений в соцсетях, на место катастрофы прибыли сотрудники экстренных служб. В настоящее время местные власти уточняют число пассажиров, которые находились на борту самолета. Информации о пострадавших в результате инцидента также не сообщалось.
Ранее KP.RU сообщал, что частный самолет потерпел крушение на юге Калифорнии, в результате чего на месте падения возник сильный пожар.