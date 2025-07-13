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Самый большой камень с Марса на Земле продадут на аукционе. Фото

Аукционный дом Sotheby’s 16 июля проведет торги, на которых будет представлен самый крупный из известных науке марсианских метеоритов, находящихся на Земле. Об этом сообщается в официальном каталоге Sotheby’s.

Цена камня варьируется от 2 до 4 миллионов долларов.

Аукционный дом Sotheby’s 16 июля проведет торги, на которых будет представлен самый крупный из известных науке марсианских метеоритов, находящихся на Земле. Об этом сообщается в официальном каталоге Sotheby’s.

Как уточняют специалисты аукционного дома, фрагмент марсианской породы предположительно откололся от поверхности планеты после удара астероида, затем преодолел расстояние в 225 миллионов километров по космосу и упал на территорию Сахары. «Данный экземпляр был найден в ноябре 2023 года охотником за метеоритами», — говорится в сообщении Sotheby’s.

Вес космического камня составляет 25 килограммов, а его предварительная стоимость определена в диапазоне от 2 до 4 миллионов долларов. По информации аукционного дома, всего на Земле обнаружено около 77 тысяч метеоритов, из которых только 400 имеют марсианское происхождение.

Ранее интерес к редким космическим позволили обнаружить астероиды 1I/Оумуамуа и 3I/ATLAS, а также комету 2I/Borisov, которые проходили через Солнечную систему. Небесные тела изучались учеными по всему миру.

Фото: sothebys Фото: sothebys.