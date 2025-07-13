Самый большой камень с Марса на Земле продадут на аукционе. Фото

Цена камня варьируется от 2 до 4 миллионов долларов.
Аукционный дом Sotheby’s 16 июля проведет торги, на которых будет представлен самый крупный из известных науке марсианских метеоритов, находящихся на Земле. Об этом сообщается в официальном каталоге Sotheby’s.
Как уточняют специалисты аукционного дома, фрагмент марсианской породы предположительно откололся от поверхности планеты после удара астероида, затем преодолел расстояние в 225 миллионов километров по космосу и упал на территорию Сахары. «Данный экземпляр был найден в ноябре 2023 года охотником за метеоритами», — говорится в сообщении Sotheby’s.
Вес космического камня составляет 25 килограммов, а его предварительная стоимость определена в диапазоне от 2 до 4 миллионов долларов. По информации аукционного дома, всего на Земле обнаружено около 77 тысяч метеоритов, из которых только 400 имеют марсианское происхождение.
Ранее интерес к редким космическим позволили обнаружить астероиды 1I/Оумуамуа и 3I/ATLAS, а также комету 2I/Borisov, которые проходили через Солнечную систему. Небесные тела изучались учеными по всему миру.
Фото: sothebys Фото: sothebys.