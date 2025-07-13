Самый большой камень с Марса на Земле продадут на аукционе. Фото

Как уточняют специалисты аукционного дома, фрагмент марсианской породы предположительно откололся от поверхности планеты после удара астероида, затем преодолел расстояние в 225 миллионов километров по космосу и упал на территорию Сахары. «Данный экземпляр был найден в ноябре 2023 года охотником за метеоритами», — говорится в сообщении Sotheby’s.