Как оспорить размер пенсии: новые механизмы и текущие возможности

Введение досудебного обжалования в 2027 году упростит взаимодействие граждан с СФР.
В России готовится реформа, которая с 2027 года позволит гражданам оспаривать размер пенсий без обращения в суд. Минтруд разработал законопроект о создании межведомственной комиссии, которая ускорит решение спорных вопросов. Пока же граждане могут использовать существующие способы для проверки и увеличения своих пенсионных выплат. Как будет работать новый механизм, какие ошибки приводят к занижению пенсий и что можно сделать уже сегодня — в материале URA.RU.
Досудебное обжалование: что изменится с 2027 года.
Минтруд России разработал законопроект, который с 2027 года введет механизм досудебного обжалования решений о назначении и размере пенсий. Ключевая роль в этом процессе отводится межведомственной комиссии по реализации пенсионных прав граждан. В ее состав войдут представители Социального фонда России (СФР), Федеральной налоговой службы (ФНС), Роструда и других ведомств. Комиссия сможет оперативно проверять данные о трудовом стаже и взносах, устраняя пробелы без необходимости судебных разбирательств.
Как пояснил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, сейчас СФР не имеет права самостоятельно корректировать решения, если отсутствуют подтверждающие документы. «Гражданам приходится обращаться в суд, чтобы доказать стаж или право на пенсию. Новый механизм позволит быстрее решать такие вопросы», — отметил он. По данным Минтруда, в 2024 году около 12% обращений в СФР касались споров о стаже, а судебные процессы по этим делам могли занимать до года.
Опыт работы подобных комиссий уже есть в Крыму и Севастополе с 2015 года, а с 2023 года — в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. В новых регионах комиссии помогли восстановить пенсионные права более чем 30 тысячам граждан, что доказывает эффективность подхода.
В 2025 году для назначения пенсии необходимо минимум 15 лет стажа Фото: Александр Кулаковский © URA.RU.
Почему пенсия может быть занижена.
Размер страховой пенсии по старости в России зависит от двух компонентов: фиксированной выплаты и страховой части, которая рассчитывается на основе трудового стажа, пенсионных баллов и взносов. Для назначения пенсии в 2025 году требуется минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. Однако ошибки в учете стажа или взносов могут существенно снизить выплаты.
Председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов пояснил: «Пенсия может быть занижена из-за ошибок в документах, отсутствия сведений о периодах работы или неучтенных нестраховых периодах, таких как служба в армии или уход за ребенком». До 2002 года стаж подтверждается трудовыми книжками или справками, а после — данными о страховых взносах в СФР. Если работодатель не перечислял взносы или данные утеряны, это может привести к потере баллов.
Часто проблемы возникают из-за:
Неправильного оформления трудовых книжек (отсутствие печатей, дат, номеров приказов).Неразборчивых записей или утерянных документов. Неучета нестраховых периодов, таких как декретный отпуск или уход за инвалидом. Ошибок в базах данных СФР, особенно при смене работодателей.
Продолжение работы после достижения пенсионного возраста может увеличить пенсию на 40%Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU.
Как проверить и оспорить размер пенсии.
Граждане могут самостоятельно проверить, правильно ли учтен их стаж и баллы. Для этого нужно:
Заказать выписку из лицевого счета. Это можно сделать через портал «Госуслуги» или в отделении СФР. Выписка приходит в течение суток и содержит данные о стаже, баллах и взносах. Проверить наличие удержаний. На сайте «Госуслуги» или в СФР можно уточнить, не снимаются ли с пенсии суммы по исполнительным производствам (например, за долги).Обратиться в СФР за консультацией. Специалисты фонда помогут выявить ошибки и подскажут, какие документы нужны для их исправления. Собрать подтверждающие документы. Если стаж или взносы не учтены, необходимо предоставить трудовую книжку, справки из архивов, копии трудовых договоров или выписки из приказов.
Если спор не решается в СФР, гражданам приходится обращаться в суд. Например, в 2024 году суды рассмотрели около 25 тысяч дел, связанных с оспариванием пенсионных решений, из которых 60% завершились в пользу граждан. Новый механизм с 2027 года должен сократить число таких дел.
Способы увеличить пенсию уже сегодня.
Отложить выход на пенсию.
Продолжение работы после достижения пенсионного возраста (в 2025 году — 60 лет для женщин и 65 для мужчин) позволяет увеличить пенсию за счет премиальных коэффициентов. «Дополнительные пять лет работы могут увеличить пенсию на 40%», — пояснила член Комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб. Например, за 10 лет отсрочки фиксированная выплата увеличивается в 2,32 раза, а страховая часть — в 2,11 раза.
Докупка пенсионных баллов.
Закон позволяет докупить пенсионные баллы через добровольные взносы в СФР. В 2025 году максимум можно приобрести восемь баллов, что обойдется примерно в 400 тысяч рублей. «Этот механизм подходит, если не хватает баллов для пенсии, но из-за высокой стоимости его нужно использовать осторожно», — отметил Сергей Гаврилов. В 2024 году докупку баллов выбрали менее 0,5% претендентов на пенсию.
Учет нестраховых периодов.
Граждане могут увеличить стаж, подтвердив нестраховые периоды, такие как:
Служба в армии (1 год = 1,8 балла).Уход за ребенком до 1,5 лет (до 5,4 баллов за одного ребенка).Уход за инвалидом I группы или пожилым человеком старше 80 лет. Период получения пособия по безработице.
Для подтверждения этих периодов нужно подать заявление в СФР с соответствующими документами, например, справкой из военкомата или свидетельством о рождении ребенка.
Переезд в регион с более низким районным коэффициентом может снизить фиксированную часть пенсииФото: Екатерина Сычкова © URA.RU.
Региональные особенности и удержания.
Размер пенсии может варьироваться в зависимости от региона проживания. При переезде в регион с более низким районным коэффициентом (например, из районов Крайнего Севера в Центральную Россию) выплаты могут уменьшиться. Например, в Мурманской области коэффициент составляет 1,4, а в Москве — 1,0, что снижает фиксированную часть пенсии.
Также важно учитывать возможные удержания из пенсии. По данным СФР, в 2024 году около 8% пенсионеров имели удержания из-за долгов по кредитам, коммунальным платежам или алиментам. Максимальная сумма удержания — 50% от пенсии, но в некоторых случаях (например, по алиментам) она может достигать 70%. Проверить наличие исполнительных производств можно через «Госуслуги» или в службе судебных приставов.
Практический опыт регионов.
Механизм досудебного обжалования уже успешно применяется в новых регионах России. В Крыму и Севастополе комиссии помогли восстановить права тысяч граждан, особенно тех, чьи трудовые книжки были утеряны или содержали ошибки. В ДНР и ЛНР в 2023—2024 годах комиссии обработали более 15 тысяч обращений, из которых 80% завершились корректировкой пенсий.
В других регионах граждане также активно используют возможности «Госуслуг». Например, в Татарстане и Башкортостане в 2024 году через портал подано свыше 10 тысяч запросов на выписку из лицевого счета, что помогло выявить ошибки в стаже у 12% заявителей.
Рекомендации для граждан.
Чтобы избежать проблем с размером пенсии, эксперты советуют:
Регулярно проверять данные лицевого счета через «Госуслуги» или СФР. Хранить все документы, подтверждающие стаж (трудовые книжки, договоры, справки).Заранее обращаться за консультацией в СФР, особенно за 1−2 года до выхода на пенсию. При выявлении ошибок оперативно подавать подтверждающие документы или готовиться к обращению в комиссию (с 2027 года).Рассмотреть возможность отсрочки пенсии или докупки баллов, если это экономически оправдано.