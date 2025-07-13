Как оспорить размер пенсии: новые механизмы и текущие возможности

Заказать выписку из лицевого счета. Это можно сделать через портал «Госуслуги» или в отделении СФР. Выписка приходит в течение суток и содержит данные о стаже, баллах и взносах. Проверить наличие удержаний. На сайте «Госуслуги» или в СФР можно уточнить, не снимаются ли с пенсии суммы по исполнительным производствам (например, за долги).Обратиться в СФР за консультацией. Специалисты фонда помогут выявить ошибки и подскажут, какие документы нужны для их исправления. Собрать подтверждающие документы. Если стаж или взносы не учтены, необходимо предоставить трудовую книжку, справки из архивов, копии трудовых договоров или выписки из приказов.