В самую жару коммунальщики Чехова устроили в квартирах баню

Кстати, те же самые вопросы сейчас задают жители еще одного жилого дома в другом районе города, который расположен по улице Чехова, дом 2а. Там тоже произошла коммунальная авария, которую не могут устранить уже несколько дней. В цокольном этаже дома, где находится нежилое помещение, прорвало канализацию. Нечистоты уже затопили помещение, стекают под фундамент дома, и даже добрались до улицы — вонючий ручеек течёт по тротуарам исторического центра города. Как и в предыдущем случае, жильцы дома пытались достучаться до коммунальщиков и местных чиновников, но помощи ни от кого не дождались.