В самую жару коммунальщики Чехова устроили в квартирах баню

Коммунальные службы подмосковного Чехова не устают удивлять. В 35-градусную жару они включили отопление жителям дома 101 Б по лице Московской. В квартирах стало жарче, чем на улице.
Сауну в доме 101 Б по улице Московской устроила местная управляющая компания. Как только батареи стали нагреваться, люди забеспокоились и стали звонить сначала в УК, потом в «Добродел» и на горячий телефон Чеховской администрации, но везде их отфутболивали.
При этом в квартирах температура поднялась до +45, находится дома в таких условиях было невозможно. Многие жильцы вынуждены были покинуть квартиры, разъехавшись по родственникам и знакомым.
«К тому, что нам зимой могут в 30-градусный мороз отключить отопление, мы уже привыкли, но с тем, что в такую жару могут еще и батареи включить, раньше сталкиваться не приходилось. Это что-то новенькое в арсенале коммунальных пыток», — возмущаются люди.
В таком аду жители провели несколько дней, прежде чем управляющая компания удосужилась послать ремонтную бригаду, которая выяснила причину внезапного включения отопления. Оказалось, что в подвале дома сломался запорный механизм, который перекрывает доступ теплоносителя в отопительную систему. По крайней мере, так объяснили причину ЧП жителям. Однако у людей все равно остались к коммунальным службам резонные вопросы, когда эти бесконечные происшествия закончатся и почему на устранение аварий, даже таких серьезных, как эта, уходит несколько дней?
Кстати, те же самые вопросы сейчас задают жители еще одного жилого дома в другом районе города, который расположен по улице Чехова, дом 2а. Там тоже произошла коммунальная авария, которую не могут устранить уже несколько дней. В цокольном этаже дома, где находится нежилое помещение, прорвало канализацию. Нечистоты уже затопили помещение, стекают под фундамент дома, и даже добрались до улицы — вонючий ручеек течёт по тротуарам исторического центра города. Как и в предыдущем случае, жильцы дома пытались достучаться до коммунальщиков и местных чиновников, но помощи ни от кого не дождались.
«Нас никто не слушает! До “аварийки” невозможно дозвониться, дежурные по ЖКХ в городской администрации принимают заявку — и все, дальше никакой реакции. Звонили в службу “112”, там отправляют к дежурному по ЖКХ, ходим по кругу, но помощи нет, никто не пришёл и не приехал, чтобы ликвидировать прорыв», — жалуются люди в социальных сетях.
Несколько месяцев назад стало известно, что коммунальные службы Чеховского городского округа решено было реорганизовать. В июне муниципальное предприятие «ЖКХ Чеховского района», в ведении которого находится городская теплосеть и водоканал, передали в подчинение «Мособлтепло». Однако жители пока что никаких плюсов от этой реструктуризации не ощутили: коммунальное хозяйство продолжает разваливаться, порядка и слаженности в работе аварийных и сервисных служб города больше не стало.