Народные приметы на 14 июля 2025 года: что нельзя делать в день памяти святых Кузьмы и Демьяна

Не рекомендуется начинать новые дела — лучше завершать уже начатые. Избегайте ссор, конфликтов и негативных эмоций — они могут ослабить здоровье. Не стоит пренебрегать традициями и молитвами в этот день. Не занимайтесь тяжёлой физической работой, чтобы не истощать силы организма. Не игнорируйте просьбы о помощи — это может повлиять на судьбу и здоровье.