Овчинский: 17 домов демонтировали по реновации в районе Измайлово

На востоке Москвы, в районе Измайлово, демонтировали 17 старых домов. Как рассказал министр правительства столицы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский, одиннадцать из них были снесены с начала текущего года.
Для демонтажа использовался метод «умного сноса», предполагающий постепенную разборку здания с последующей сортировкой строительных отходов по видам.
«Всего по программе реновации в районе Измайлово предстоит расселить жителей 59 домов. На сегодня 17 домов полностью освобождены и демонтированы. Расселенные дома сносят, а на освобожденных территориях возводят новое жилье по программе реновации с сопутствующей инфраструктурой. Например, в районе Измайлово завершено строительство нового дома на месте демонтированного по адресу: улица Никитинская, дом 5», — приводит слова Овчинского пресс-служба столичного Департамента градостроительной политики.
Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги программы реновации за первые шесть месяцев этого года. За этот период в столице завершили строительство более 20 жилых комплексов — в два раза больше, чем за тот же срок в прошлом году.
Один из новых домов расположен по адресу: ул. Илимская, д. 5. В нем обустроили 230 квартир общей площадью свыше 13 тыс. кв. метров, включая квартиры, адаптированные для маломобильных граждан. Здание оснащено остекленными балконами и лоджиями, фасады выполнены в природных оттенках, а в просторных подъездах предусмотрены колясочные и помещения для консьержей. Прилегающая территория также благоустроена: здесь появились детские и спортивные площадки, зоны отдыха, а также система видеонаблюдения для безопасности жителей.
С начала 2025 года большинство новостроек в Москве возводят с применением префаб-технологий. Этот метод позволяет сокращать сроки строительства на 30−50 процентов, при этом срок службы зданий превышает 100 лет. Все дома соответствуют современным стандартам качества и комфорта.
Программа реновации была запущена в 2017 году и затрагивает около миллиона москвичей. В рамках проекта планируется расселить 5176 домов. Ранее Сергей Собянин поставил задачу удвоить темпы реализации программы, что соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни».