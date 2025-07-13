Овчинский: 17 домов демонтировали по реновации в районе Измайлово

Один из новых домов расположен по адресу: ул. Илимская, д. 5. В нем обустроили 230 квартир общей площадью свыше 13 тыс. кв. метров, включая квартиры, адаптированные для маломобильных граждан. Здание оснащено остекленными балконами и лоджиями, фасады выполнены в природных оттенках, а в просторных подъездах предусмотрены колясочные и помещения для консьержей. Прилегающая территория также благоустроена: здесь появились детские и спортивные площадки, зоны отдыха, а также система видеонаблюдения для безопасности жителей.