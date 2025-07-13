Экс-ведущая шоу про секс Елена Ханга появилась в кинотеатре: видео

Ведущая некогда популярной передачи «Про это» Елена Ханга после закрытия шоу как будто пропала с радаров популярности. В тусовке её редко видят, но тут она неожиданно пришла на показ первых серий многосерийного фильма. Поклонники отметили, что Ханга со времен шоу «Про это» практически не изменилась. Для выхода выбрала летнее платье в цветочек с накидкой. Смотрите видео.