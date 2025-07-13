Пассажирский самолет разбился после взлета в Великобритании (видео)

Небольшой пассажирский самолет Beechcraft King Air B200 в воскресенье, 13 июля, взорвался во время взлета в аэропорту Саутенд в британском графстве Эссекс.
По данным журналистов, судно должно было вылететь в нидерландский город Лелистад в 15:45 (17:45 по московскому времени — прим. «ВМ»). Региональная полиция заявила, что им известно об инциденте «с 12-метровым самолетом».
— Сейчас мы работаем со всеми экстренными службами на месте происшествия и эти работы будут продолжаться несколько часов. Мы просим общественность по возможности избегать этого района, пока работа продолжается, — говорится в сообщении.
В качестве меры предосторожности правоохранители эвакуировали гольф-клуб «Rochford Hundred» и регби-клуб «Westcliff», которые находятся недалеко от аэропорта, расположенного в 58 километрах от центра Лондона, передает The Independent.
9 июля небольшой самолет с тремя туристами на борту потерпел крушение во французских Альпах вблизи авиагавани Шамбери. По предварительным данным, борт сделал слишком крутой поворот, а затем начал быстро снижаться. В результате катастрофы погибли три человека, которые находились в самолете.