«Люди на несущихся самокатах деревенских пугают»: жители Подмосковья добиваются запрета кикшеринга

"На селе жизнь течёт с другой скоростью, и молодёжь, которая носится на электросамокатах по деревенским улицам, людей пугает, — говорит правозащитница Алина Серебрякова. — Здесь не так развита инфраструктура, дорожек, выделенных для средств индивидуальной мобильности, нет — и обычных-то тротуаров иной раз не хватает. К тому же пользователи имеют привычку бросать самокаты где попало, загромождая и без того узкие сельские проезды и проходы.