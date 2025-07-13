«Люди на несущихся самокатах деревенских пугают»: жители Подмосковья добиваются запрета кикшеринга

Самокаты как стихийное бедствие воспринимают не только жители мегаполисов. В небольших муниципалитетах Московской области в этом году такая напасть свалилась на голову сельских жителей. Агрегаторы завезли средства индивидуальной мобильности даже в те населенные пункты, где нет не то чтобы велосипедных дорожек, но и с тротуарами беда. Первыми взбунтовались жители мытищинского поселка Пироговский. И добились-таки запрета на этот вид транспорта.
В Пироговский завезли электросамокаты впервые. Это произвело на людей шокирующее впечатление. В местных чатах многие стали выражать опасения по поводу нового вида транспорта, и на обращения горожан отреагировал замглавы Мытищ Артур Суворов. Он предложил провести встречу между жителями и представителями сервиса проката. Так и решилась судьба кикшеринга. Спустя время электросамокаты исчезли из Пироговского, а ещё через три дня оператор закрыл территорию посёлка для поездок.
"На селе жизнь течёт с другой скоростью, и молодёжь, которая носится на электросамокатах по деревенским улицам, людей пугает, — говорит правозащитница Алина Серебрякова. — Здесь не так развита инфраструктура, дорожек, выделенных для средств индивидуальной мобильности, нет — и обычных-то тротуаров иной раз не хватает. К тому же пользователи имеют привычку бросать самокаты где попало, загромождая и без того узкие сельские проезды и проходы.
Следующим после Пироговского может стать Талдом: власти уже пригрозили ограничениями, если кикшеринг не подстроится под требования администрации.
СПРАВКА «МК»: Мощность мотора СИМ в режиме длительной нагрузки ограничена 0,25 кВт. При соблюдении этого требования права для управления СИМ не требуются. А электросамокаты с мощностью мотора от 0,25 до 4 кВт приравниваются уже к мопедам, а свыше 4 кВт — к мотоциклам. В таких случаях для управления требуются права категорий М и А соответственно.
В 2024 году количество электросамокатов увеличилось на 42,8%, а количество погибших в таких авариях — на 25,6% (всего 54 человека). По данным МВД, 65% этих инцидентов связаны с использованием арендованных СИМ.
ШТРАФЫ ДЛЯ САМОКАТЧИКОВ:
— езда с превышением скорости или там, где использование СИМ запрещено, — 800 ₽;
— езда вдвоём на одном самокате — 800 ₽;
— выезд на дорогу с ограничением скорости 60 км/ч — 1000 ₽;
— езда в нетрезвом виде — от 1000 ₽ до 1500 ₽;
— причинение вреда здоровью лёгкой или средней тяжести по неосторожности — от 1000 ₽ до 1500 ₽;
— непредоставление преимущества пешеходу — от 1500 до 2500 ₽.
Также за различные нарушения штрафуют компании, которые сдают самокаты в аренду:
— использование самокатов детьми до 18 лет — 100 тысяч ₽;
— поездка вдвоём с ребёнком до 18 лет — 100 тысяч ₽;
— если нарушили правила использования самоката и из-за этого кто-то пострадал — 50 тысяч ₽; если кто-то погиб — 150 тысяч ₽.
Сообщить о нарушениях ПДД пользователями самокатов можно через приложения служб краткосрочной аренды:
сфотографировать самокат так, чтобы был виден номер;
открыть приложение оператора, самокат которого нарушил правила;
отправить в чат поддержки фото, а также адрес, время и описание нарушения.
Операторы разбирают все жалобы и наказывают арендаторов, если нарушение подтвердилось.