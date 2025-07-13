ФК «Зенит» сообщил о переходе игрока сборной Бразилии Жерсона

За «Фламенго» он играл с 2019 по 2021 год и с 2023 года. Всего за бразильскую команду Жерсон провел 253 матча во всех турнирах, в которых забил 19 голов и отдал 34 ассиста. С 2021 по 2023 год Жерсон играл за французский «Марсель». В составе национальной сборной он сыграл 14 матчей.