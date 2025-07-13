Спортсмен из Лобни рисует масштабные картины на бегу

Андрей занимается бегом около пяти лет. А недавно он начал экспериментировать с маршрутами. «Идея не моя, этот вид творчества существовал и до меня. Я просто решил попробовать. В Крыму, например, я “нарисовал” велосипедный маршрут длиной 100 км, который занял площадь более 150 кв. км», — рассказывает спортсмен.