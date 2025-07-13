Спортсмен из Лобни рисует масштабные картины на бегу

В Лобне спортсмен создает GPS-арт, используя бег как искусство. Андрей Котницкий с помощью GPS-трекинга «рисует» на карте города сложные изображения. В коллекции художника-бегуна уже есть волк, самолет, рыба и котик.
Андрей занимается бегом около пяти лет. А недавно он начал экспериментировать с маршрутами. «Идея не моя, этот вид творчества существовал и до меня. Я просто решил попробовать. В Крыму, например, я “нарисовал” велосипедный маршрут длиной 100 км, который занял площадь более 150 кв. км», — рассказывает спортсмен.
Сейчас Андрей готовит два новых «полотна»: фигура человека (18 км) и крупный самолёт (вдвое больше первого). Кроме бега молодой человек увлекается экстремальными видами спорта, велосипедными прогулками и даже организацией забегов. Например, недавно разработал маршруты для мероприятия «Марфинское кольцо» (от 3 до 38 км).