Россиянка Кудерметова выиграла Уимблдон в парном разряде

Первый сет остался за соперницами — 6:3. Однако Кудерметова и Мертенс смогли перехватить инициативу, уверенно взяв вторую партию — 6:2. В решающем сете они проигрывали 2:4, но совершили впечатляющий камбэк, выиграв четыре гейма подряд и завершив матч со счетом 6:4.