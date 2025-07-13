Ричмонд
+25°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянка Кудерметова выиграла Уимблдон в парном разряде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс одержали победу в женском парном разряде на Уимблдоне.

Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс одержали победу в женском парном разряде на Уимблдоне.

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс одержали победу в женском парном разряде на Уимблдоне.

В финальном матче, состоявшемся в воскресенье, они встретились с четвертой сеяной парой — тайваньской теннисисткой Се Шувэй и латвийкой Еленой Остапенко.

Первый сет остался за соперницами — 6:3. Однако Кудерметова и Мертенс смогли перехватить инициативу, уверенно взяв вторую партию — 6:2. В решающем сете они проигрывали 2:4, но совершили впечатляющий камбэк, выиграв четыре гейма подряд и завершив матч со счетом 6:4.

Эта победа сделала Кудерметову первой российской теннисисткой с 2017 года, кому покорился Уимблдон в парном разряде.