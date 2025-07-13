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В российском городе более тридцати человек пострадало от отравления хлором

В термальном комплексе в Екатеринбурге произошло массовое отравление хлором.

В термальном комплексе в Екатеринбурге произошло массовое отравление хлором. По последним данным регионального минздрава, количество пострадавших увеличилось до 31 человека.

19 пациентов были доставлены в областной токсикологический центр, 14 из них госпитализированы.

Состояние 13 пострадавших оценивается как легкое, один человек находится в состоянии средней тяжести. Еще 12 человек получили амбулаторную помощь и были отпущены домой.

Прокуратура Свердловской области начала проверку соблюдения санитарного законодательства и требований охраны труда на предприятии. Следователи также изучают обстоятельства происшествия на предмет возможного нарушения норм безопасности.

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