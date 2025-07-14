Грунт размыло в Нижегородском кремле в результате залпового ливня

Как сообщили в управлении делами правительства Нижегородской области, вода смыла часть почвы, предназначенной для благоустройства участка между Зачатской и Георгиевской башнями. Потоки вынесли грунт за пределы строительной зоны. На месте уже организованы работы по очистке и восстановлению территории. Затопило и некоторые улицы Нижнего Новгорода.