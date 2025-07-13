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Синоптик предупредил москвичей о возвращении жаркой погоды

В столичный регион вновь вернутся высокие температуры, несмотря на ожидаемое в ближайшее время похолодание. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В конце июля в Москве будет 30-градуская жара, заявил синоптик.

В столичный регион вновь вернутся высокие температуры, несмотря на ожидаемое в ближайшее время похолодание. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Лето еще покажет себя — и в июле, и в целом до конца сезона», — подчеркнул Тишковец, отметив что, в июле и августе москвичей ждут температурные колебания, при которых жаркая погода с показателями около 30 градусов будет повторяться неоднократно. Его слова передает «Ридус».

Ранее в Москве жара побила рекорд 122-летней давности, температура 12 июля достигла 34,6 градуса. После столицу накрыл сильный ливень. Как Москва пережила сильнейший ливень после адской жары — в материале URA.RU.