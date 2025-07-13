Синоптик предупредил москвичей о возвращении жаркой погоды

«Лето еще покажет себя — и в июле, и в целом до конца сезона», — подчеркнул Тишковец, отметив что, в июле и августе москвичей ждут температурные колебания, при которых жаркая погода с показателями около 30 градусов будет повторяться неоднократно. Его слова передает «Ридус».