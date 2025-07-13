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Москвичам рассказали, сколько осадков выпадет до конца июля

Тишковец: в Москве до августа выпадет более 100 литров дождя на квадратный метр.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Тропические ливни придут в Москву, до конца июля прольется в объёме «больше 100 литровой садовой бочки» дождевой воды на квадратный метр площади, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, июль удивит жителей Центральной России обильными тропическим ливнями.

«Только на Москву до конца месяца прольется больше садовой, 100 литровой, бочки дождевой воды на (квадратный — ред.) метр площади. Земля будет перенасыщена дождями в 1,5 раза больше положенного», — рассказал Тишковец.