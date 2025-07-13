Модель Ирину Шейк предложили сделать почетным гражданином Еманжелинска

— Сегодня, в День семьи, любви и верности, я подал заявку в администрацию Челябинской области, чтобы признали великолепную Ирину Шейк почетным гражданином города. Мне кажется, туристический поток надо увеличивать любыми добрыми способами, — заявил эксперт.