Модель Ирину Шейк предложили сделать почетным гражданином Еманжелинска

Специалист в области PR Роман Масленников во вторник, 8 июля, выступил с инициативой признать российскую модель Ирину Шейк почетным гражданином города Еманжелинска Челябинской области. Он рассказал, что подал соответствующую заявку в администрацию региона.
— Сегодня, в День семьи, любви и верности, я подал заявку в администрацию Челябинской области, чтобы признали великолепную Ирину Шейк почетным гражданином города. Мне кажется, туристический поток надо увеличивать любыми добрыми способами, — заявил эксперт.
Он предположил, что приезд модели в Еманжелинск станет городским событием и вторым Днем города. Об этом Масленников написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Позднее он опубликовал текст своего обращения, в котором отметил, что Шейк родилась в Еманжелинске и неоднократно упоминала его в интервью.
28 мая в Мариинском дворце в Санкт-Петербурге знаки отличия, дипломы и удостоверения вручили ветеранам Великой Отечественной войны Зиновию Меркину, Василию Волобуеву и Елене Тихомировой. Они стали почетными гражданами Северной столицы.