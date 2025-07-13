В Ростове водителя остановили за дрифт и агрессивное вождение

Протоколы были составлены по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ и в рамках статьи 12.33 КоАП РФ. («Управление ТС при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена», «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений»).