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В Ростове водителя остановили за дрифт и агрессивное вождение

Два протокола за нарушения составили в отношении водителя в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

Водителя в Ростове-на-Дону остановили за дрифт и агрессивное вождение. В отношении лихача составили административные протоколы, рассказали в Госавтоинспекции.

Также при осмотре машины отметили затемняющую пленку на боковой поверхности стекол автомобиля. Нарушителя поймали во время рейдовой проверки.

Протоколы были составлены по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ и в рамках статьи 12.33 КоАП РФ. («Управление ТС при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена», «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений»).

Госавтоинспекция напоминает: внесение изменений в конструкцию машин, использование тонировки с превышением допустимых норм не только незаконно, но и может привести к серьезным последствиям, вплоть до административного ареста.

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