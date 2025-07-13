В Ростове водителя остановили за дрифт и агрессивное вождение

Водителя в Ростове-на-Дону остановили за дрифт и агрессивное вождение. В отношении лихача составили административные протоколы, рассказали в Госавтоинспекции.
Также при осмотре машины отметили затемняющую пленку на боковой поверхности стекол автомобиля. Нарушителя поймали во время рейдовой проверки.
Протоколы были составлены по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ и в рамках статьи 12.33 КоАП РФ. («Управление ТС при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена», «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений»).
Госавтоинспекция напоминает: внесение изменений в конструкцию машин, использование тонировки с превышением допустимых норм не только незаконно, но и может привести к серьезным последствиям, вплоть до административного ареста.
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