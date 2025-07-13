В российском регионе установили бюст погибшего при теракте генерала Кириллова

«Игорь Анатольевич относился к тем людям, которые стремятся к идеалу. С его приходом в академии начались радикальные изменения. Он открылся не просто как талантливый, но ещё и как смелый руководитель. Точно так же он показал себя, приняв под свое руководство войска РХБ защиты», — сказал губернатор Костромской области Сергей Ситников на церемонии открытия монумента.
Михаил Ковальчук, глава Курчатовского института, подчеркнул, что Кириллов сочетал в себе множество талантов: он был выдающимся лидером, увлечённым исследователем и человеком с большим сердцем. Он выразил надежду, что бюст погибшего генерала станет символом его величия и напоминанием о его вкладе.
Напомним, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова убили 17 декабря в Москве в результате взрыва у здания, откуда он выходил. Вместе с ним погиб и его помощник Илья Поликарпов. Позже задержали исполнителя теракта Ахмада Курбонова*. На допросе он рассказал, что действовал по указанию кураторов с Украины. В качестве вознаграждения ему обещали паспорт одной из стран Европы и 100 тысяч американских долларов. Позже в рамках расследования дела были задержаны ещё два фигуранта.
* Лицо, признанное Росфинмониторингом террористами-экстремистами.