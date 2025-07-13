В российском регионе установили бюст погибшего при теракте генерала Кириллова

Напомним, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова убили 17 декабря в Москве в результате взрыва у здания, откуда он выходил. Вместе с ним погиб и его помощник Илья Поликарпов. Позже задержали исполнителя теракта Ахмада Курбонова*. На допросе он рассказал, что действовал по указанию кураторов с Украины. В качестве вознаграждения ему обещали паспорт одной из стран Европы и 100 тысяч американских долларов. Позже в рамках расследования дела были задержаны ещё два фигуранта.