«Билайн» дал совет по зарядке смартфона в жару

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Заряжать смартфон в жару лучше до 90%, а при использовании режима «быстрой зарядки» рекомендуется делать это в несколько подходов по 10−15 минут, рассказали РИА Новости в «Билайне».
«Не заряжайте смартфон более чем на 90%. Если используете режим “быстрой зарядки”, делайте это в несколько приемов — по 10−15 минут. Такой режим ускоряет зарядку за счет экстремальных нагрузок на аккумулятор, кабель и блок питания. В жару они могут оказаться критическими для состояния девайса, так что важно давать ему возможность и время стабилизироваться», — сообщили в компании.
Там отметили, что нагревание смартфона приводит к временному отказу некоторых функций и снижает его производительность, а также усиливает износ компонентов и ускоряет деградацию аккумулятора. В числе возможных последствий сильного перегрева — искажение цветов дисплея и необратимое выгорание пикселей, повреждение процессора, памяти и материнской платы, вздутие и даже возгорание аккумулятора.
В компании также не рекомендуют оставлять смартфон там, где он может перегреться. Например, под влиянием прямых солнечных лучей: на подоконниках, скамейках, в автомобильных и велосипедных держателях. И даже просто в закрытом салоне авто, потому что на солнце некоторые его элементы могут раскаляться до 60−90 градусов.
Кроме того, в сильную жару важно меньше расходовать энергию смартфона. Для этого нужно закрыть фоновые приложения, уменьшите яркость и сократите время работы с включенным экраном. От звонков и интернет-сессий дольше 15−20 минут лучше отказаться, поделились специалисты.
Также не стоит пользоваться непроверенными зарядными устройствами. «На время зарядки вынимайте гаджет из чехла. Лучше при этом не держать его в сумке или кармане, а положить на открытую поверхность, хорошо отводящую тепло, например, металлическую», — добавили там.
В компании посоветовали проверять температуру экрана, корпуса телефона и зарядного устройства при пользовании и зарядке. Если они обжигающе горячие, если смартфон выдает ошибку зарядки, сообщает о превышении температуры, начинает странно себя вести или отключается, нужно максимально быстро его остудить. Для этого рекомендуется отключить его от сети, выключить, снять чехол и переместить в тень, желательно под вентиляцию.