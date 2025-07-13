«Билайн» дал совет по зарядке смартфона в жару

«Не заряжайте смартфон более чем на 90%. Если используете режим “быстрой зарядки”, делайте это в несколько приемов — по 10−15 минут. Такой режим ускоряет зарядку за счет экстремальных нагрузок на аккумулятор, кабель и блок питания. В жару они могут оказаться критическими для состояния девайса, так что важно давать ему возможность и время стабилизироваться», — сообщили в компании.