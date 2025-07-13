Жаркие дискуссии и заседания рабочих групп. Как обсуждали изменения в Кодекс об образовании

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Вячеслав Данилович в проекте БЕЛТА «Страна говорит» рассказал, как обсуждались изменения в Кодекс об образовании, которые вступят в силу с 1 сентября.
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По мнению Вячеслава Даниловича, изменения, предложенные Министерством образования, шли от жизни. «Мы в Палате представителей внимательнейшим образом отнеслись к предложенным изменениям. Было проведено пять заседаний рабочих групп, два выездных заседания в регионах, чтобы педагоги, представители местной власти высказали свое мнение по предлагаемым новациям. Рабочие совещания также провели с начальниками главных управлений по образованию облисполкомов и комитета Минского городского исполнительного комитета. По итогу также было проведено расширенное заседание комиссии под руководством председателя Палаты представителей Игоря Сергеенко, — рассказал Вячеслав Данилович. — Мы максимально ответственно подошли к этому вопросу».
И председатель палаты, и представители глубоко убеждены, что кодекс — документ основательный, подчеркнул депутат. «Если туда вносятся какие-то изменения, то они должны быть действительно обоснованы. Нужно как можно реже подобные изменения вносить в кодекс, потому что образование — это очень чувствительная сфера, важная для любого государства. Это неоднократно подчеркивал наш Президент», — сказал он.
При этом Постоянная комиссия постаралась сработать максимально оперативно: 20 июня 2024 года предложения об изменении кодекса поступили, уже 18 ноября Палата представителей приняла их во втором чтении и 10 декабря глава государства подписал закон «Об изменении кодексов по вопросам образования».
По словам парламентария, на местах были жаркие дискуссии по поводу установления стоимости питания в учебных учреждениях. Сошлись на том, чтобы оставить ее централизованной, а не делегировать на места. «Это не значит, что мы одобряем все, что предложено. Прошел диалог, и на рабочих группах, как правило, в Палате представителей всегда идут дискуссии. Потому что любые изменения в законодательство затрагивают различные сферы деятельности. У разных ведомств разное видение, как и на местах. Для этого и проводятся рабочие группы, которые согласовывают позиции, и в итоге получается взвешенный документ», — пояснил Вячеслав Данилович.
В целом изменения направлены на улучшение системы образования в Беларуси, учет необходимых изменений и обеспечение справедливой возможности для каждого молодого человека получить образование вплоть до высшего. Это главные критерии, которые были важны в Палате представителей для внесения изменений в Кодекс об образовании, подчеркнул депутат.
Основные положения закона Республики Беларусь «Об изменении кодексов по вопросам образования» вступают в силу с 1 сентября. Принципиально новые нормы не вводятся. По сути, это дошлифовка Кодекса об образовании, носящая технический, практический и оперативный характер. -0-
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.