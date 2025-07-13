Жаркие дискуссии и заседания рабочих групп. Как обсуждали изменения в Кодекс об образовании

По словам парламентария, на местах были жаркие дискуссии по поводу установления стоимости питания в учебных учреждениях. Сошлись на том, чтобы оставить ее централизованной, а не делегировать на места. «Это не значит, что мы одобряем все, что предложено. Прошел диалог, и на рабочих группах, как правило, в Палате представителей всегда идут дискуссии. Потому что любые изменения в законодательство затрагивают различные сферы деятельности. У разных ведомств разное видение, как и на местах. Для этого и проводятся рабочие группы, которые согласовывают позиции, и в итоге получается взвешенный документ», — пояснил Вячеслав Данилович.