Вами может заинтересоваться Интерпол: чем грозят оскорбления в играх и соцсетях

Интерпол передал российской полиции данные о 14-летнем подростке, который оскорблял пользователей в мобильной игре Brawl Stars и угрожал одному из игроков. Этот случай поднял вопросы об оскорблениях в сети (кибербуллинге), его последствиях и ответственности за действия в интернете. Подробнее в материале URA.RU.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕBaza: Интерпол пожаловался в полицию РФ на 14-летнего игрока в Brawl Stars.
Инцидент в Brawl Stars: угрозы и проверка полиции.
По данным telegram-канала Baza, Интерпол сообщил российской полиции о 14-летнем подростке по имени Максим, который в чате мобильной игры Brawl Stars оскорблял других игроков и угрожал приобрести пистолет, чтобы «наказать» оппонента. Конфликт начался из-за спора в игре, где обсуждались в том числе религиозные вопросы. Google, владеющий платформой, на которой размещена игра, передал данные подростка в Интерпол, после чего информация дошла до российских правоохранителей.
В отделении полиции Максим признал свою вину, объяснив, что угрозы касались исключительно игрового контекста. «Я не собирался ничего делать в реальной жизни», — заявил он. После беседы подростка отпустили, но полиция начала проверку по статье 148 УК РФ («Нарушение права свободы совести и вероисповедания»), которая предусматривает до года лишения свободы за публичные действия, оскорбляющие религиозные чувства.
Что такое кибербуллинг: формы и проявления.
Кибербуллинг — это систематическая травля, издевательства или унижения, осуществляемые через интернет, включая социальные сети, чаты, форумы и игровые платформы. По данным методических рекомендаций Минобрнауки России, кибербуллинг включает:
По данным ВОЗ, кибербуллинг повышает риск депрессии и суицидальных мыслей у подростковФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
Оскорбления и угрозы: грубые комментарии, агрессивные сообщения, запугивание. Флейминг: споры, переходящие в личные оскорбления, часто с критикой умственных способностей или убеждений. Харассмент: регулярные гневные сообщения, основанные на предвзятости к полу, возрасту, национальности или вероисповеданию. Исключение: бойкотирование в онлайн-группах или сообществах. Клевета и шантаж: распространение ложных слухов или личной информации, включая интимные фото или видео.
Кибербуллинг отличается от реальной травли анонимностью обидчиков, скоростью распространения информации и сложностью выявления виновных. В России с ним сталкиваются до 30% подростков, согласно данным исследования «Лаборатории Касперского» за 2024 год.
Что будет за оскорбления в интернете.
В России нет отдельной статьи за кибербуллинг, но законодательство предусматривает наказания за связанные с ним правонарушения:
Оскорбление (ст. 5.61 КоАП РФ). Унижение чести и достоинства в неприличной форме влечет штраф от 3 до 5 тысяч рублей для граждан. За публичное оскорбление в интернете — от 5 до 10 тысяч рублей. Для должностных лиц штрафы выше — до 50 тысяч рублей, для юридических — до 500 тысяч. Клевета (ст. 128.1 УК РФ). Распространение заведомо ложных сведений, порочащих репутацию, наказывается штрафом до 1 миллиона рублей или лишением свободы до 2 лет. Угроза убийством или тяжким вредом (ст. 119 УК РФ). Наказывается лишением свободы до 2 лет, если угрозы воспринимаются как реальные. Доведение до самоубийства (ст. 110−110.1 УК РФ). Систематическое унижение или склонение к самоубийству влечет до 15 лет лишения свободы, особенно если жертва — несовершеннолетний. Нарушение частной жизни (ст. 137 УК РФ). Распространение личных данных, включая интимные материалы, наказывается штрафом до 200 тысяч рублей или лишением свободы до 2 лет. Нарушение права на свободу совести (ст. 148 УК РФ). Оскорбление религиозных чувств влечет штраф до 300 тысяч рублей или до года лишения свободы.
Для несовершеннолетних до 16 лет ответственность за административные нарушения несут родители (штрафы по ст. 5.35 КоАП РФ до 500 рублей). С 14 лет подростки могут быть привлечены к гражданско-правовой ответственности, а с 16 — к уголовной.
В России кибербуллинг регулируется статьями КоАП РФФото: Игорь Пантин © URA.RU.
Случай с подростком: что ему грозит.
Проверка по статье 148 УК РФ в отношении Максима может привести к административному или уголовному делу, в зависимости от содержания его сообщений. Если полиция установит, что угрозы и оскорбления носили публичный характер и касались религиозных чувств, подростку или его родителям грозит штраф. Однако, учитывая его возраст (14 лет), уголовное наказание маловероятно — скорее всего, дело ограничится профилактической беседой и предупреждением.
«Для доказательства кибербуллинга важно предоставить нотариально заверенные скриншоты переписки, аудио- или видеозаписи. Подростки часто не осознают последствий своих действий в сети, но это не освобождает от ответственности», — пояснила юрисконсульт Роскачества Анастасия Селиванова.
Почему кибербуллинг опасен.
Анонимность. Обидчики используют фейковые аккаунты, что затрудняет их идентификацию. Скорости распространения. Оскорбления и клевета могут мгновенно распространяться через соцсети, чаты и форумы. Психологических последствий. По данным ВОЗ, кибербуллинг у подростков повышает риск депрессии, тревожности и даже суицидальных мыслей. В 2023 году в России зафиксировано 12 случаев самоубийств подростков, связанных с интернет-травлей. Трудностей с пресечением. Вычислить анонимного обидчика сложно, особенно если он использует VPN или зарубежные платформы.
В случае с Brawl Stars конфликт начался в игровом чате, где споры и флейминг — обычное явление. Однако переход на религиозные темы и угрозы физической расправы вывели ситуацию за рамки игрового конфликта, привлек внимание Интерпола и привел к вмешательству правоохранителей.
Для борьбы с кибербуллингом рекомендуется настраивать конфиденциальность в соцсетяхФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Как защититься от кибербуллинга.
Эксперты и Роскомнадзор предлагают следующие шаги для защиты от интернет-травли:
Настройка конфиденциальности. Ограничьте доступ к своим профилям в соцсетях, запретив незнакомцам комментировать или отмечать вас. Жалобы на контент. Используйте функции жалоб в соцсетях, указывая на оскорбления, угрозы или экстремизм. Платформы обязаны удалять такой контент. Обращение в Роскомнадзор. Если личные данные оказались в публичном доступе, подайте жалобу через сайт ведомства для их удаления. Сохранение доказательств. Делайте скриншоты переписки, записывайте угрозы, сохраняйте номера и аккаунты обидчиков. Нотариальное заверение усиливает доказательную базу. Обращение в полицию. При угрозах, шантаже или клевете подавайте заявление в полицию, предоставляя все доказательства. Если полиция отказывает, обжалуйте решение в прокуратуре или суде.
«Игнорирование кибербуллинга может усилить травлю, поэтому важно действовать оперативно», — отметила Анастасия Селиванова. Она также советует делиться информацией об угрозах с близкими, чтобы они могли выступить свидетелями.