Вами может заинтересоваться Интерпол: чем грозят оскорбления в играх и соцсетях

Оскорбление (ст. 5.61 КоАП РФ). Унижение чести и достоинства в неприличной форме влечет штраф от 3 до 5 тысяч рублей для граждан. За публичное оскорбление в интернете — от 5 до 10 тысяч рублей. Для должностных лиц штрафы выше — до 50 тысяч рублей, для юридических — до 500 тысяч. Клевета (ст. 128.1 УК РФ). Распространение заведомо ложных сведений, порочащих репутацию, наказывается штрафом до 1 миллиона рублей или лишением свободы до 2 лет. Угроза убийством или тяжким вредом (ст. 119 УК РФ). Наказывается лишением свободы до 2 лет, если угрозы воспринимаются как реальные. Доведение до самоубийства (ст. 110−110.1 УК РФ). Систематическое унижение или склонение к самоубийству влечет до 15 лет лишения свободы, особенно если жертва — несовершеннолетний. Нарушение частной жизни (ст. 137 УК РФ). Распространение личных данных, включая интимные материалы, наказывается штрафом до 200 тысяч рублей или лишением свободы до 2 лет. Нарушение права на свободу совести (ст. 148 УК РФ). Оскорбление религиозных чувств влечет штраф до 300 тысяч рублей или до года лишения свободы.