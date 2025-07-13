Телеведущая Кудрявцева жалеет, что рассказала об алкоголизме супруга

Ранее Кудрявцева заявила, что устала спасать своего супруга, хоккеиста Игоря Макарова, от алкоголизма. По её словам, она стала созависимой, и поймут её лишь те, кто сталкивался с алкоголизмом у близких. Свое признание Кудрявцева назвала криком души.