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Телеведущая Кудрявцева жалеет, что рассказала об алкоголизме супруга

Ранее артистка призналась, что стала созависимой.

Источник: Аргументы и факты

54-летняя телеведущая Лера Кудрявцева признала, что поспешила раскрыть правду о пристрастии мужа к алкоголю. Об этом сама она написала в своем Telegram-канале.

«Обычно, это не в моей природе. Жалею ли я? Скорее да, чем нет», — заявила Кудрявцева.

Он добавила, что «фарш не провернешь назад».

Ранее Кудрявцева заявила, что устала спасать своего супруга, хоккеиста Игоря Макарова, от алкоголизма. По её словам, она стала созависимой, и поймут её лишь те, кто сталкивался с алкоголизмом у близких. Свое признание Кудрявцева назвала криком души.

В начале прошлого года телеведущая уже говорила о проблемах с алкоголем у Макарова. Кудрявцева объяснила, что сделала это ради спасения и ушла от супруга. Но через некоторое время они помирились.