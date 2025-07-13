В России может появиться реестр автоподставщиков. Об этом сообщает телеканал «Россия 1» со ссылкой на заявления экспертов.
По их мнению, таких водителей следует объединить в отдельный реестр. В таком случае ДТП с их участием будут разбирать с особой тщательностью.
По статистике, с мошенничеством на дороге хотя бы один раз пришлось столкнуться каждому четвертому водителю. При этом выявлять злоумышленников сложно, так как в действующем законодательстве термин «автоподстава» пока не определен.
Ранее сообщалось, что семью автоподставщиков в Приморье отправили в колонию. На их счету более сорока аварий, за которые они получили крупные возмещения.