Красавица, вашей маме зэк не нужен? Как вычислить «пикапера» среди других мужчин

Вообще я не умею знакомиться. Может, ты попробуешь ко мне подкатить? Я из отдела по планированию семьи. Если у вас еще нет мужа и детей, то я помогу с этим. К тебе еще не приставали сегодня придурки или я буду первым? Ты не против, если я сегодня буду преследовать тебя? Мои родители сказали следовать за мечтой. Красавица, как тебе удалось сбежать из рая? Ангелы должны быть на небесах. Тебя сегодня выпустили психиатры? Ведь ты явно сводишь людей с ума. Я могу сегодня у тебя переночевать? Прости. Не с того начал. Привет! Твоя рука выглядит тяжелой. Могу я подержать ее? Тебя пчелы не кусают? Ведь ты выглядишь слаще меда. Я не играю в карты, но откуда такая прекрасная дама?