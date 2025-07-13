Ричмонд
+25°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разметку ночью нанесут на 18 участках дорог в Минске

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на этих участках дорог.

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске ночью разметку нанесут на 18 участках дорог. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП «СМЭП Мингорисполкома», в ночь на 14 июля планируется нанесение дорожной разметки на ул. Казинца, ул. Есенина (от ул. Рафиева до пр. Дзержинского), пр. Машерова (от ул. Даумана до пр. Победителей), ул. Некрасова, ул. Гамарника, ул. Корженевского, ул. Ландера, ул. Ангарской, ул. Киреенко, ул. Глебки, ул. Шаранговича, ул. Уборевича, ул. Горецкого (от ул. Шаранговича до ул. Лобанка), ул. Байкальской, ул. Одинцова, ул. Федорова, ул. Люцинской и ул. Туровского.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на этих участках дорог. -0-