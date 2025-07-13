Разметку ночью нанесут на 18 участках дорог в Минске

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске ночью разметку нанесут на 18 участках дорог. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По информации КУП «СМЭП Мингорисполкома», в ночь на 14 июля планируется нанесение дорожной разметки на ул. Казинца, ул. Есенина (от ул. Рафиева до пр. Дзержинского), пр. Машерова (от ул. Даумана до пр. Победителей), ул. Некрасова, ул. Гамарника, ул. Корженевского, ул. Ландера, ул. Ангарской, ул. Киреенко, ул. Глебки, ул. Шаранговича, ул. Уборевича, ул. Горецкого (от ул. Шаранговича до ул. Лобанка), ул. Байкальской, ул. Одинцова, ул. Федорова, ул. Люцинской и ул. Туровского.
Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на этих участках дорог. -0-