Разметку ночью нанесут на 18 участках дорог в Минске

По информации КУП «СМЭП Мингорисполкома», в ночь на 14 июля планируется нанесение дорожной разметки на ул. Казинца, ул. Есенина (от ул. Рафиева до пр. Дзержинского), пр. Машерова (от ул. Даумана до пр. Победителей), ул. Некрасова, ул. Гамарника, ул. Корженевского, ул. Ландера, ул. Ангарской, ул. Киреенко, ул. Глебки, ул. Шаранговича, ул. Уборевича, ул. Горецкого (от ул. Шаранговича до ул. Лобанка), ул. Байкальской, ул. Одинцова, ул. Федорова, ул. Люцинской и ул. Туровского.