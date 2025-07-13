Спецприз «Славянская надежда» достался участнику вокального конкурса «Витебск» из Кыргызстана

Она призвала сохранить надолго все эмоции, накопленные за неделю, пока шел фестиваль. «Финальный занавес еще не опускается, и мы станем с вами свидетелями исключительного события, когда загорятся новые звезды. И их зажигает наш белорусский “Славянский базар в Витебске”. И судя по регалиям названных знаменитостей, которые сегодня присутствуют и не присутствуют здесь, наша любимая Беларусь — очень хорошая стартовая площадка», — сказала Наталья Петкевич.