Спецприз «Славянская надежда» достался участнику вокального конкурса «Витебск» из Кыргызстана

13 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Специальный приз «Славянская надежда» участнику вокального конкурса «Витебск» на церемонии закрытия фестиваля «Славянский базар» вручила заместитель премьер-министра Беларуси, председатель оргкомитета фестиваля Наталья Петкевич, передает корреспондент БЕЛТА.
Вице-премьер подчеркнула, что XXXIV Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» наполнен положительными эмоциями, яркими событиями и новыми именами, который открыл и еще откроет этот масштабный форум. «Фестиваль — это все мы: зрители, жители Беларуси, гости. Мы все вместе делаем фестиваль таким, какой он есть, — добрым, душевным, теплым, гостеприимным, радостным, счастливым, мирным и, конечно, нестареющим», — отметила Наталья Петкевич.
Она подчеркнула, что фестиваль объединяет разные поколения, представителей разных возрастов, жителей многих стран, которые слушают одну и ту же музыку с витебской сцены. «Давайте это единство перенесем и на другие сферы нашей жизни», — сказала вице-премьер.
Она призвала сохранить надолго все эмоции, накопленные за неделю, пока шел фестиваль. «Финальный занавес еще не опускается, и мы станем с вами свидетелями исключительного события, когда загорятся новые звезды. И их зажигает наш белорусский “Славянский базар в Витебске”. И судя по регалиям названных знаменитостей, которые сегодня присутствуют и не присутствуют здесь, наша любимая Беларусь — очень хорошая стартовая площадка», — сказала Наталья Петкевич.
Спецприз «Славянская надежда» решением Президента Беларуси был присужден участнику XXXIV Международного конкурса молодых исполнителей эстрадной песни «Витебск» Рыскельди Старбекову из Кыргызстана. -0-
Фото Александра Хитрова.