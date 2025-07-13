МЧС Ростовской области опровергло сообщения о пожаре на полях в регионе

Представители МЧС России по Ростовской области опровергли сообщения о якобы крупном пожаре на полях с пшеницей в регионе. Как передает «КП-Ростов», распространившееся в СМИ 13 июля видео с пожарами было снято в другим регионе.
«В Шахтах сейчас ничего не горит. Это кадры от 9 июля из Ставропольского края», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее в соцсетях распространилось видео с пожарами на полях с пшеницей, которые якобы происходили между городами Шахты и Ростов-на-Дону. Также сообщалось о скоплении дыма, который распространялся по округе, затрудняя движение на автодорогах.
Ранее KP.RU сообщал, что природный пожар бушует в Крыму. Площадь возгорания, по данным МЧС республики, увеличилась до 40 гектаров.