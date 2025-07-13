Громкий развод, скандальные интервью и неожиданный приговор: как живет звезда «Универа» Виталий Гогунский

Виталий Гогунский отмечает день рождения 14 июля.
Виталий Гогунский — российский актер. Широкую популярность ему принесла роль Кузи — Эдуарда Кузьмина — в молодежных ситкомах «Универ», «Универ. Новая общага» и «СашаТаня». 14 июля актеру исполняется 47 лет. О ее карьере и личной жизни — в материале URA.RU.
Детство и юность Гогунского.
Виталий Гогунский родился 14 июля 1978 года в городе Кременчуг, а позже с родителями переехал в Полтавскую область. Он с детства занимался карате, играл в футбол и учился в музыкальной школе. В 15 лет Виталий отправился на местное телевидение, так как захотел стать ведущим. Гогунский также мечтал стать актером, но после школы по настоянию отца выучился в Одесском национальном политехническом университете. Окончив его, он все-таки отправился во ВГИК, где его мастером стал Алексей Баталов.
Карьера Виталия Гогунского.
Актер дебютировал в кино в 2004 году, исполнив роль сына влиятельного бизнесмена в фильме «Прощайте, доктор Фрейд». Тесное сотрудничество с режиссером позволило ему не только проявить актерские способности, но и реализовать себя в музыкальной сфере — артист записал саундтрек к этой ленте. Позднее он снялся в фильмах «Человек безвозвратный», «Наследница», «Медвежья охота» и в телесериале «Грозовые ворота».
Гогунский с детства мечтал стать актеромФото: Григорий Сысоев / АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» / Фотохост-агентство «РИА Новости».
В 2008 году на телеканале ТНТ стартовал молодежный ситком «Универ», который быстро завоевал популярность и стал одним из наиболее успешных телепроектов 2000-х годов. Вячеславу Гогунскому досталась роль наивного и простодушного студента-спортсмена Эдуарда Кузьмина, более известного среди зрителей как Кузя.
Вместе с ним в сериале снялись Андрей Гайдулян, Валентина Рубцова, Мария Кожевникова, Алексей Климушкин и Арарат Кещян, Станислав Ярушин.
В процессе создания третьего сезона известного проекта он подготовил ряд юмористических музыкальных произведений. Одна из этих композиций — «Шняга шняжная» — приобрела широкую популярность, а ее ключевая фраза впоследствии стала интернет-мемом. «Я не отказываюсь от Кузи, но я действительно выходил из образа не один год. И мне это было непросто, потому что двенадцать часов в день на протяжении пяти лет я был этим героем. Меня даже друзья подкалывали», — рассказывал актер.
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Виталий работал над популярным сериалом больше пяти лет, а затем перешел в новый проект «Универ. Новая общага», также появившись в сериале «СашаТаня». Но в 2013-м актер неожиданно для многих со скандалом покинул сериал, не доиграв последние серии. Позже Гогунский заявил, что устал от этой роли.
Также он снялся в комедиях «Бармен» и «Держи удар, детка!» и в сериале «Отель Элеон». Артист принял участие в телевизионном проекте «Главная сцена», где исполнил популярную композицию «Журавли», написанную Максимом Фадеевым и Ольгой Серябкиной. В 2016 году его пригласили присоединиться к четвертому сезону шоу «Один в один. Битва сезонов». Свой творческий потенциал он реализовал в коллективе Vigo, где выпустил клип на песню «Мир», записанную совместно с дочерью. Пользователи также отмечают такие известные треки исполнителя, как «Грязные танцы», «Бронзовый закат» и «Барби-бомба».
Личная жизнь Гогунского.
Первой женой Гогунского стала Анна Жюсталь. Они познакомились в 2008-м, но тогда у них отношения не сложились. Он стал встречаться с Ириной Маирко, и она уже родила ему дочь Милану, но тогда не стала его официальной женой. Через пару лет Виталий и Анна снова встретились и решили пожениться. Свадьба состояла, а 2013 год, а спустя два года они все-таки развелись.
У Виталий и Ирины растет дочь МиланаФото: Нина Зотина / РИА Новости.
Второй женой звезды сериала «Универ» стала Ирина Маирко, к которой он в итоге вернулся. К тому моменту их общая дочь Милана уже подросла. Однако этот брак тоже оказался недолгим и в 2019-м они развелись из-за постоянных конфликтов. «Спустя два года после появления Миланы мы сошлись, но не сложилось. И не потому, что Ирина какой-то плохой человек», — рассказывал актер в шоу «Судьба человека».
Однако развод получился скандальным. Гогунский заявлял, что не поддерживает связь с дочерью из-за запретов бывшей супруги. По словам артиста, Ирина Маирко заблокировала его контактные данные как на собственном телефоне, так и на устройстве их дочери, а также ограничила доступ к нему через социальные сети. В то же время сама Маирко утверждала, что инициатором разрыва отношений с ребенком является Гогунский, поскольку он якобы не проявляет желания встречаться с наследницей.
Экс-супругу Гогунского не устраивали размеры выплат на содержание дочери, которые выделял актер. В 2022 году она обратилась в суд с иском о взыскании алиментов, однако рассмотрение дела было прекращено. Сам Гогунский отмечал, что не платил алименты, так как после развода Ирина Маирко официально не подавала соответствующего заявления. Кроме того, по словам артиста, он оставил бывшей жене бизнес, приносящий пассивный доход, а также квартиру в центре Москвы.
Скандалы с Гогунским.
В мае 2025 года Виталий Гогунский стал участником YouTube-проекта «Краснова знает», где неожиданно высказал ряд патриархальных суждений относительно роли мужчин и женщин в отношениях. По словам актера, ему не приходилось проявлять инициативу в завоевании женщин — напротив, они сами стремятся быть рядом с ним. При этом он считает главной задачей женщины — создавать хорошее настроение мужчине.
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«Если у тебя плохое настроение — сразу уходи. Это жестко, но я считаю, что женщина не должна позволять себе быть в плохом настроении рядом с мужчиной. Для меня иначе быть не может», — подчеркнул Виталий Гогунский. После этих слов на него обрушились огромное количество негатива. Но, несмотря на это, обсуждать тему отношений он продолжил с Ксенией Собчак. Журналистка приехала домой к актеру и обнаружила, что «в каждой комнате у него картина с обнаженной женщиной».
В процессе беседы он заявил, что большинство женщин в его окружении связаны с эскортом. «Сейчас я проверяю женщин — была она эскортницей или нет. Звоню в агентство и спрашиваю: “Летает ли она за деньги?” Из десяти последних девушек, с которыми я познакомился, девять летают. Кто? то летает с интимом, кто? то — без. Это все нормально, главное, чтобы настроение мне не портила», — заявил он. Позже за эти слова актер отказался извинять перед общественностью. Однако тогда о его поведении высказался отец. «Наверное, плохо воспитывал, поэтому он наговорил столько о женщинах», — сказал Евгений Гогунский журналистам издания Super.
Гогунскому вынесли заочный приговор на Украине.
Летом 2025 года Гогунского заочно осудили на Украине на 12 лет лишения свободы. Соответствующее решение вынес городской суд Винницы. Помимо основного срока, суд запретил Гогунскому в течение 12 лет занимать должности, связанные с организацией и проведением политических мероприятий. Также постановлено конфисковать все принадлежащее актеру имущество и взыскать с него сумму в размере 15 902 гривны (около 380 долларов США) в качестве компенсации расходов на проведение экспертизы.
Основанием для обвинительного приговора послужила публичная поддержка Гогунским российских военнослужащих после начала СВО. Известно, что он неоднократно принимал участие в благотворительных концертах для участников СВО, проходивших в различных городах России.