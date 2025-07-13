Громкий развод, скандальные интервью и неожиданный приговор: как живет звезда «Универа» Виталий Гогунский

В процессе беседы он заявил, что большинство женщин в его окружении связаны с эскортом. «Сейчас я проверяю женщин — была она эскортницей или нет. Звоню в агентство и спрашиваю: “Летает ли она за деньги?” Из десяти последних девушек, с которыми я познакомился, девять летают. Кто? то летает с интимом, кто? то — без. Это все нормально, главное, чтобы настроение мне не портила», — заявил он. Позже за эти слова актер отказался извинять перед общественностью. Однако тогда о его поведении высказался отец. «Наверное, плохо воспитывал, поэтому он наговорил столько о женщинах», — сказал Евгений Гогунский журналистам издания Super.