Прибор для очистки рта взорвался в стоматологической клинике в Дагестане

7 июня в подмосковном Одинцове четырехлетний мальчик впал в кому после того, как во время сеанса у стоматолога его ввели под наркоз. Мать ребенка Виктория предположила, что он может не выйти из комы или остаться инвалидом на всю жизнь из-за того, что врачи не предприняли быстрых действий по реанимации.