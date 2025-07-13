Прибор для очистки рта взорвался в стоматологической клинике в Дагестане

В дагестанской стоматологической клинике во время лечения пациента около его лица взорвался прибор для очистки полости рта.
— Как рассказал стоматолог, его ассистент не уследил за инструментом, который забился порошком. Последствия такого взрыва — испуг и испачканная пастой одежда, — говорится в публикации.
Пациент не пожаловался на произошедшее, поскольку является другом врача. Стоматолог добавил, что ситуация произошла давно, передает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
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