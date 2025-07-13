В Ленинградской области пьяный парень открыл огонь по детям из окна своей квартиры

Ранее неизвестный открыл стрельбу на встрече выпускников в США. В результате нападения несколько человек получили ранения, четверо из них были госпитализированы. Хотя злоумышленник до сих пор не пойман, полиция заявила об отсутствии текущей угрозы для местного населения. Причины преступления пока не установлены.