В Ленинградской области пьяный парень открыл огонь по детям из окна своей квартиры

По данным телеграм-канала, соседи незамедлительно вызвали полицию. Прибывшие сотрудники задержали парня и изъяли у него оружие. В настоящее время в отношении нарушителя составлен административный протокол, но правоохранительные органы также рассматривают возможность возбуждения уголовного дела.
Ранее неизвестный открыл стрельбу на встрече выпускников в США. В результате нападения несколько человек получили ранения, четверо из них были госпитализированы. Хотя злоумышленник до сих пор не пойман, полиция заявила об отсутствии текущей угрозы для местного населения. Причины преступления пока не установлены.