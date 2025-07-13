«Ждите заявления»: Грэм* анонсировал «рекордные потоки оружия» для Киева от США

Американский сенатор Линдси Грэм* в воскресенье, 13 июля, заявил, что в ближайшее время США отправят Украине рекордные объемы вооружений. Он призвал ждать «важного заявления» главы Белого дома Дональда Трампа о России, которое тот сделает в понедельник, 14 июля.
— Мы (США — прим. «ВМ») многое дали Украине. Мы даем им деньги, мы даем им военную помощь. Теперь у нас есть соглашение с Украиной о добыче полезных ископаемых на триллионы долларов. Так что я не хочу опережать президента, но следите за новостями об арестованных активах, — высказался сенатор.
Он отметил, что американский Конгресс «находится на пороге» принятия самого масштабного пакета санкций в истории Штатов, который даст Трампу «настоящую кувалду». Грэм* добавил, что Китаю, Индии и Бразилии, сотрудничающим с Россией, «придется несладко», если они продолжат контактировать с Москвой. Об этом он рассказал в эфире передачи «Лицом к нации с Маргарет Бреннан» на телеканале CBS News.
12 июля СМИ сообщили, что президент России Владимир Путин был готов к тому, что терпение Дональда Трампа может лопнуть и он введет новые санкции против страны. При этом, по данным журналистов, российский лидер доволен своим взаимодействием с американским лидером в текущем году.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.