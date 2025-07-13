«Ждите заявления»: Грэм* анонсировал «рекордные потоки оружия» для Киева от США

— Мы (США — прим. «ВМ») многое дали Украине. Мы даем им деньги, мы даем им военную помощь. Теперь у нас есть соглашение с Украиной о добыче полезных ископаемых на триллионы долларов. Так что я не хочу опережать президента, но следите за новостями об арестованных активах, — высказался сенатор.