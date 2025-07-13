New York Times выпустила репортаж из Суджанского района со зверствами ВСУ

Материал вышел с заголовком «Пейзаж смерти: что осталось там, где Украина вторглась в Россию». Журналистка рассказывает, что провела шесть дней с российским подразделением «Ахмат» под Суджей и побывала в деревнях, которые были некоторое время под контролем ВСУ, видела последствия украинского вторжения.