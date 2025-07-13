Журналистка газеты New York Times Нанна Хайтманн опубликовала репортаж из Суджанского района Курской области, в котором рассказала о том, что оставили после себя солдаты ВСУ на российской территории.
Материал вышел с заголовком «Пейзаж смерти: что осталось там, где Украина вторглась в Россию». Журналистка рассказывает, что провела шесть дней с российским подразделением «Ахмат» под Суджей и побывала в деревнях, которые были некоторое время под контролем ВСУ, видела последствия украинского вторжения.
Хайтманн рассказала, что в полях под Мартыновкой до сих пор лежат неубранные тела военных, а в разрушенных домах — разлагающиеся трупы гражданских.
«Поля были усеяны тушами коров и свиней, а также трупами мирных жителей и солдат», — написала она.
Журналистка рассказала, что на кухне одного из домов в Мартыновке увидела почти обнаженное тело мужчины со следами насилия — у него было рана на шее и отверстие в груди, похожее на огнестрельное ранение.
Хайтманн также рассказала о погибшей 68-летней женщине, которую ее дочери не смогли эвакуировать. Те, кто выжил, провели семь месяцев без еды, без воды, света, лекарств и связи, отмечается в репортаже.
В нем бойцы «Ахмата» рассказывают, как местные жители встречали их «со слезами и объятиями», в отличие от украинских солдат.
МИД Украины резко отреагировал на этот репортаж, заявив, что он якобы вводит читателей в заблуждение.
Ранее настоятель местного храма Троицы Живоначальной протоиерей Евгений рассказал, как во время вторжения ВСУ в Курскую область украинские дроны атаковали жителей Суджи, пытавшихся покинуть город.