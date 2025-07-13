Названы методы побороть медведку без химии

KP.RU рассказал, что медведка — всеядное насекомое, вредит всем культурам без исключения, в том числе саженцам деревьев и кустарников, подъедая их корешки. Иногда отгрызает стебли и съедает всходы растений. Кроме того, медведка выгрызает посеянные семена. Обитает медведка как в открытом грунте, так и в теплицах. А вредят растениям и взрослые особи, и личинки.