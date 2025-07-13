Названы методы побороть медведку без химии

Защитить урожай от медведок невероятно сложно, особенно без химии. Однако, народные способы побороть насекомых все же существуют. Об этом заявил в разговоре с корреспондентом издания NEWS.ru эколог Илья Рыбальченко.
— Можно взять обычную бутылку с напитком и закопать ее так, чтобы горлышко находилось на уровне почвы. Медведку тянет на запах брожения, она падает в бутылку и уже не может выбраться, — рассказал эксперт.
Еще один вариант, это — развести столовую ложку хозяйственного мыла в ведре воды и залить в свежий ход насекомого. Это заставит вредителя выбраться на поверхность, отметил специалист.
KP.RU рассказал, что медведка — всеядное насекомое, вредит всем культурам без исключения, в том числе саженцам деревьев и кустарников, подъедая их корешки. Иногда отгрызает стебли и съедает всходы растений. Кроме того, медведка выгрызает посеянные семена. Обитает медведка как в открытом грунте, так и в теплицах. А вредят растениям и взрослые особи, и личинки.