Bloomberg: В Италии Unicredit обязали уйти из России для покупки другого банка

Кроме того, суд поддержал условие о сохранении банком внутренних инвестиций в недавно приобретенную Anima Holding SpA, которой владеет Banco BPM. При этом он отменил два других условия итальянского кабмина — о снижении соотношения кредитов к депозитам в Banco BPM и Uniсredit в стране на пять лет и сохранении текущего уровня портфеля проектного финансирования организаций.