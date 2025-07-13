Bloomberg: В Италии Unicredit обязали уйти из России для покупки другого банка

Административный суд региона Лацио поддержал требование итальянского правительства к банку Unicredit о его уходе с российского рынка в течение девяти месяцев. Причиной этого было одобрение сделки по поглощению банковской группы Banco BPM. Об этом в субботу, 12 июля, сообщило агентство Bloomberg.
Кроме того, суд поддержал условие о сохранении банком внутренних инвестиций в недавно приобретенную Anima Holding SpA, которой владеет Banco BPM. При этом он отменил два других условия итальянского кабмина — о снижении соотношения кредитов к депозитам в Banco BPM и Uniсredit в стране на пять лет и сохранении текущего уровня портфеля проектного финансирования организаций.
В Риме заявили, что поддерживают решение суда, поскольку оно «в значительной степени» подтверждает требования правительства. В Banco BPM также не выступили против суда и призвали Uniсredit разъяснить намерения в рамках этого предложения.
В банке заявили, что продолжат оценивать ситуацию и «своевременно» примут необходимые шаги. При этом срок действия предложения о покупке всех акций Banco BPM истечет 23 июля. Руководитель Unicredit Андреа Орчел ранее предупреждал, что окончательное решение по сделке могут принять «не вовремя», и тогда она «может быть отклонена», передает агентство.
28 января нидерландский банк ING объявил о продаже своих активов компании Global Development и уходе с российского рынка. Это решение обошлось банку в 700 миллионов евро.