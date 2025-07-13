Лукашенко рассказал, как содержит коз в своем домашнем хозяйстве

К слову, во время командировки Лукашенко получил в подарок двух коз и сказал, что может подарить овцу. А попробовав продукты из козьего молока, президент Беларуси вспомнил, глава России Владимир Путин угощал его козьим молоком без специфического запаха, а еще потребовал популяризировать полезный козий сыр в Беларуси: «Надо влезть человеку в голову с этим сыром».