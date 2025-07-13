Лукашенко рассказал, как содержит коз в своем домашнем хозяйстве

Президент Беларуси рассказал чиновникам о своем домашнем козьем хозяйстве. Этот момент из командировки Александра Лукашенко в Могилевский район показал телеканал «Беларусь 1».
Лукашенко отметил, что работа с козьими поголовьем идет «ни шатко ни валко». Хотя, по его мнению, эта отрасль принесет Беларуси живые деньги. «Удвоить производство», — сказал Лукашенко. Тогда ответственные за данное направление должностные лица сообщили, мол, только в 2021 году начали реконструкцию старых помещений под разведение.
«Для коз надо великая реконструкция», — иронично заметил президент Беларуси.
«Все просто, обычно», — был ответ.
Тогда Александр Лукашенко предложил:
«Приезжайте ко мне домой, я вам покажу, где содержатся козы. В лесу! Огородили — они там и ходят».
К слову, во время командировки Лукашенко получил в подарок двух коз и сказал, что может подарить овцу. А попробовав продукты из козьего молока, президент Беларуси вспомнил, глава России Владимир Путин угощал его козьим молоком без специфического запаха, а еще потребовал популяризировать полезный козий сыр в Беларуси: «Надо влезть человеку в голову с этим сыром».
Ранее «Комсомолка» писала о том, какие животные есть дома и на ферме у Александра Лукашенко: три кота, шпиц Умка, лабрадор Ллойд, козы как лекарство от коронавируса, подаренный кролик и коровы.