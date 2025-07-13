Вахтельхунды и вельш-спрингеры на «Бердыже-2025». В Беларуси стартует чемпионат спаниелей

Как добавили организаторы, место проведения чемпионата с давних пор славится среди белорусских охотников — владельцев подружейных собак. Это классические заливные луга в пойме рек Сож и Бердыжка в Чечерском районе. А угодья, подобные Бердыжскому лугу, описывались в произведениях Тургенева, Толстого и Пришвина.