Вахтельхунды и вельш-спрингеры на «Бердыже-2025». В Беларуси стартует чемпионат спаниелей

13 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Открытый чемпионат Беларуси среди спаниелей по болотной дичи «Бердыж-2025» пройдет 17−20 июля в д. Городовка Чечерского района Гомельской области. Об этом сообщили БЕЛТА организаторы.
В этом году чемпионат «Бердыж» соберет представителей 5 регионов Беларуси и 12 регионов России (Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Вологда, Тамбов, Краснодар, Адыгейская автономная область, Ростов-на-Дону, Великий Новгород, Пенза, Орел).
«Это авторитетные белорусские и российские эксперты по испытаниям подружейных собак, спаниелисты-охотники двух стран — люди разных профессий, которых объединяет любовь к породе и к охоте на пернатую дичь», — рассказали организаторы.
В турнире примут участие спаниели пяти пород — русские охотничьи спаниели, английские коккер-спаниели, английские спрингер-спаниели, а также более экзотические для белорусских охотников вахтельхунды (немецкие перепелиные собаки) и вельш-спрингер-спаниели.
Формат мероприятия — лично-командное первенство. Работу собак будут оценивать по комплексу элементов: чутью, манере поиска, стилю работы, скорости, настойчивости в преследовании дичи, постановке-послушанию. Спаниель, занявший первое место в личном зачете с дипломом первой степени, получит высший титул полевого чемпиона Республики Беларусь.
Как добавили организаторы, место проведения чемпионата с давних пор славится среди белорусских охотников — владельцев подружейных собак. Это классические заливные луга в пойме рек Сож и Бердыжка в Чечерском районе. А угодья, подобные Бердыжскому лугу, описывались в произведениях Тургенева, Толстого и Пришвина.
Торжественное открытие чемпионата состоится 17 июля в 19.30.
Организаторами выступают Белорусское общество охотников и рыболовов, секция спаниелей БООР «Спаниели Беларуси», Чечерский райисполком. -0-